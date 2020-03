Coronavirus: les joueurs de Portsmouth James Bolton, Andy Cannon et Sean Raggett testent positifs

PORTSMOUTH, ANGLETERRE – 20 mars: vue générale à l’extérieur de Fratton Park accueil de Portsmouth Football Club le 20 mars 2020 à Portsmouth, Angleterre. Tout le football anglais a été reporté au moins jusqu’au 30 avril en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). (Photo de Naomi Baker / .)

Portsmouth a annoncé que trois de ses joueurs ont été testés positifs pour le coronavirus. James Bolton, Andy Cannon et Sean Raggett ont tous vu leurs tests positifs après le deuxième lot de résultats que le club a reçu hier.

Les joueurs de Portsmouth James Bolton, Andy Cannon et Sean Raggett testent positifs pour le coronavirus

Merci pour les préoccupations des gens, je me sens bien maintenant mais je m’isole pour ne rien répandre, si quelqu’un est entré en contact avec moi au cours des deux dernières semaines, faites attention à qui vous êtes, restez en sécurité 👍🏻 https://t.co / zdjOcIQoWp

– Sean Raggett (@SeanRaggett) 21 mars 2020

Joueurs de Portsmouth auto-isolants

Les trois joueurs se sont auto-isolés à la suite de leurs tests. Tous continueront de suivre les conseils médicaux actuels.

Tous les joueurs du club et le personnel de la première équipe ont été testés pour le virus plus tôt cette semaine et ils attendent toujours que la moitié des résultats reviennent.

Ce qui fut dit?

Le PDG Mark Catlin a déclaré: «J’ai reçu la nouvelle hier soir et j’ai immédiatement parlé à Kenny et au physio en chef Bobby Bacic. Kenny et moi avons ensuite parlé aux trois joueurs.

«Le football n’est pas à l’abri de ce virus et je peux vous assurer qu’il ne frappe vraiment à la maison que lorsque ceux que vous connaissez le contractent.

«Les trois joueurs étaient de bonne humeur et parfaitement calmes – ne présentant que des symptômes légers ou nuls – et ont hâte de les surmonter le plus rapidement possible.

«Nous exhortons à nouveau tout le monde à suivre les directives actuelles du gouvernement.»

EFL Latest

La Ligue de football a rejoint la Premier League en prolongeant la suspension de la saison jusqu’au 30 avril.

Les règles de la FA exigent généralement qu’une saison soit terminée avant le 1er juin, mais les autorités ont accepté de prolonger cette période indéfiniment en raison de la situation en constante évolution avec le virus.

Une déclaration disait: “Nous sommes unis dans notre engagement à trouver des moyens de reprendre la saison de football 2019-2020 et à garantir que tous les matches de championnat et de coupe de clubs nationaux et européens soient joués dès que cela est sûr et possible.”

Photo principale

Intégrer à partir de .