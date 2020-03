Coronavirus: les survivants d’une pandémie expliquent comment surmonter les virus | Autres ligues de football

La pandémie provoquée par le coronavirus Covid-19 génère peur et inquiétude mais, en même temps, une illusion: vous pouvez vaincre la maladie!

Cela est prouvé par les personnages liés au football qui ont dit, personnellement, comment le virus progresse dans le corps et comment y faire face et le vaincre.

Le premier à le faire a été l’entraîneur anglais d’Arsenal, Mikel Arteta, “je vais très bien maintenant, je sens que je me suis rétabli”, a déclaré Arteta dans des déclarations pour la chaîne espagnole La Sexta.

“Il m’a fallu trois ou quatre jours pour commencer à me sentir beaucoup mieux et avec plus d’énergie, à laisser les symptômes derrière et maintenant, la vérité est que je me sens très bien”, a-t-il ajouté.

Le DT, l’un des premiers personnages de football à avoir été testé positif, a rappelé comment se passait son quotidien: “Tout s’est passé très vite. Mardi après-midi, je me suis senti plus ou moins et suis allé voir le médecin, mais il n’était pas là J’ai reçu un appel du conseil d’administration après l’entraînement pendant que j’étais dans ma voiture et ils m’ont dit que le président d’Olympiakos avait été testé positif et que toutes les personnes en contact étaient à risque … Je leur ai dit que je ne me sentais pas bien et que Nous avons eu une situation parce que nous avions beaucoup de joueurs qui avaient été en contact avec eux.

Nous avons eu un match contre Manchester City le lendemain et, évidemment, nous ne pouvions pas mettre beaucoup de gens en danger sans rien dire “, a-t-il ajouté.

“J’ai fait faire le test mercredi dernier et j’ai été diagnostiqué vendredi, alors que nous devions dire à la Premier League que j’avais été testé positif. De toute évidence, tous ceux qui avaient été en contact avec moi devaient être mis en quarantaine et, par conséquent, les matchs avaient à suspendre. ” Arsenal a indiqué que tout son personnel, féminin et masculin, a terminé la quarantaine préventive et est en bonne santé maintenant.

Le cas de Dybala et sa petite amie

Pendant ce temps, en Italie, le célèbre footballeur Paulo Dybala et sa partenaire médiatique, la chanteuse Oriana Sabatini, ont confirmé que les deux avaient été testés positifs pour le coronavirus. Et ils ont pris les choses en main, ont subi un traitement et gagnent lentement la bataille.

“Nous avons fait le test avec mon petit ami et une autre personne, ils nous ont dit que nous étions positifs. Évidemment nous allons bien. J’ai eu des symptômes, une toux, ma tête me faisait très mal, une fatigue, constante, j’ai continué à m’entraîner car je ne savais pas que j’étais infecté mais ma respiration Cela n’a pas changé pour le mieux. Aujourd’hui, je vais mieux, je suis fatigué mais je ne suis pas aussi mauvais qu’avant. Je vais généralement bien “, a déclaré Oriana sur ses réseaux sociaux.

“Le mot coronavirus fait très peur, pour nous, il peut être doux mais pas pour nos parents ou grands-parents, alors restez à la maison, en quarantaine. Le 31 mars, nous serons à nouveau testés et nous espérons aller bien”, a-t-il ajouté.

L’artiste en a profité pour faire une précieuse recommandation: “Je vois qu’il y a des gens qui partent en vacances et pour une promenade sur la côte mais je pense qu’ils ne réalisent pas à quel point c’est sérieux, le quilombo que ce serait en Argentine, pas à cause de la létalité du mais parce que les hôpitaux débordent. J’espère que nous sommes responsables et que nous prenons soin les uns des autres “, a-t-il conclu.