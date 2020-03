Coronavirus, l’Espagne annonce l’état d’alarme | Estero

Le Premier ministre Pedro Sanchez a annoncé l’état d’alarme en Espagne, à partir de 15 jours demain, pour contrer l’avancée du coronavirus. Avec cette disposition, le gouvernement centralise le processus décisionnel, peut limiter la circulation des citoyens et prendre des mesures extraordinaires telles que la fermeture d’entreprises. Demain, a expliqué Sanchez dans une déclaration institutionnelle du palais de Moncloa (siège de la présidence du gouvernement à Madrid), un conseil extraordinaire de ministres se tiendra qui approuvera l’état d’alarme et que toutes les ressources de l’État seront mobilisées pour protéger la santé des citoyens. . Ressources publiques et privées, civiles et militaires.