Coronavirus | Ligue des champions | La télévision, véritable propriétaire du football d’élite International Soccer

Mis à jour le 04/02/2020 à 08:05

Nous ne serons pas injustes: les autorités européennes du football se soucient de leurs joueurs. Définitivement oui. Et même s’ils ne le faisaient pas, l’Union mondiale –FIFPro– et les associations nationales qui veillent sur leurs droits ne permettraient pas les abus. Mais les propriétaires de football sur le “Vieux Continent” sont désemparés, presque désespérés. Pour continuer à aider leurs personnes à charge – les employés en général, pas seulement les joueurs -, ils ont besoin de leur principale source de revenus: la télévision ». Et pour entrer dans les paiements TV, ils doivent jouer.

La téléconférence organisée mercredi par le président de l’UEFA Aleksander Ceferin et les secrétaires des 55 fédérations montre cette conclusion. La Eurocup cela peut être reporté, les matchs de l’équipe nationale aussi. Mais pour mettre fin aux ligues – malgré le fait qu’il ne soit pas si long, entre 10 et 13 dates – ou pour annuler la Ligue des champions cette saison, impossible.

Pas pour des raisons sportives – il serait irrationnel d’invalider le Premier ministre, avec Liverpool au rythme du champion – mais commercial. S’il n’y a pas de concours, il n’y a pas de paiement de droits de transmission. Selon Marca, l’économie des cinq grandes ligues en Europe détient 61% à la télévision. L’année dernière, le Premier ministre a signé un accord jusqu’en 2022 pour 5,4 milliards de dollars américains. Lors de la saison précédente, Barza est le club espagnol qui a le plus participé à ce concept: 181 millions de dollars.

Nous ignorons les détails contractuels de chaque compétition, mais si la formule était la plus simple (match télévisé, match payant), Barcelone, par exemple, perdrait 53 millions de dollars si la Liga se terminait aujourd’hui. Les dirigeants ont construit ce modèle commercial du football, mais le système les renverse maintenant. Cette pandémie devrait nous faire réfléchir sur bien plus que la santé.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ: