L’une des cartes vous permet de voir combien de personnes ont surmonté la maladie. Beaucoup suivent LIVE et LIVE l’expansion du coronavirus ou COVID-19 dans leurs villes et dans le monde grâce à une carte créée par différents utilisateurs Google Maps, où les pays infectés par la pandémie, ainsi déclarés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), sont représentés par des points rouges.

Actuellement, l’Italie est le nouvel épicentre de la maladie, suivie par l’Espagne, la Chine, les États-Unis, le Brésil, le Mexique, entre autres, les mêmes qui peuvent être vus marqués dans Google Maps.

Afin de ne pas confondre les cas signalés avec ceux des guéris, une carte a été créée où vous pouvez voir les patients guéris et le total dans le monde.

Il convient de noter que cette carte non fabriqué par la même entreprise Mountain View; cependant, il sert de guide pour savoir si la tendance ou la courbe d’expansion diminue quotidiennement dans le monde.

Comme on peut le voir, les points verts sont les endroits où le plus de patients ont été guéris par le COVID-19Mais sachez qu’il vaut mieux mettre en quarantaine et continuer le traitement à domicile afin d’éviter la réinfection.

Dans le monde, il y a plus de 164 000 récupérés, la majorité en: Chine avec plus de 76 000, suivie par l’Espagne avec plus de 26 000, l’Allemagne avec 22 000, l’Italie plus de 18 000 et l’Iran avec plus de 16 000.

Bien que le Pérou n’apparaisse pas sur la carte, le président Martín Vizcarra, dans sa conférence quotidienne, a mentionné que le nombre de personnes infectées par le COVID-19 il est passé à 1 595 cas (il en existe aujourd’hui 181 nouveaux) sur 17 334 tests effectués. Jusqu’à présent, 55 décès ont été signalés.

Pendant ce temps au Mexique, où tout au long du mois, le nombre de personnes infectées peut commencer à compter des milliers, en plus de vingt décès (au 29 mars 2020); alors que quatre personnes ont déjà récupéré.

D’autre part, vous pouvez également voir la carte de créé par le Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering. Dans une petite boîte sur le côté, vous pouvez voir le nombre de personnes qui ont été sauvées.

L’outil collecte des données auprès des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. USA (CDC), l’Organisation mondiale de la santé, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CCDC) et le site Web chinois DXY, qui regroupe les données de la Commission nationale chinoise de la santé et du CCDC. Les résultats fournissent un aperçu global des cas de coronavirus en temps réel.

QU’EST-CE QUE LE CORONAVIRUS HUMAIN?

Les coronavirus sont une large famille de virus, mais seuls quelques-uns, six ou sept infectent des personnes. Il s’agit d’un genre de virus à ARN vertébré Coronaviridae; c’est-à-dire qu’ils utilisent de l’acide ribunocléico comme du matériel génétique.

Le nom coronavirus dérive de l’apparence de l’enveloppe au microscope électronique d’être couronné d’un anneau de structures arrondies. Cette morphologie est formée par des projections (peplomères) de l’enveloppe, qui sont des protéines qui émergent de la surface du virus et déterminent son tropisme par son hôte.

La forme la plus légère de ce virus survient par le rhume, mais s’il s’agit d’un syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), il peut être mortel, comme ce fut le cas en Chine en 2000, celui qui a tué 774 des 8 098 personnes infectées.

Qu’est-ce que et comment se transmet le coronavirus apparu en Chine?

SYMPTÔMES DE CORONAVIRUS

Le symptôme le plus courant du coronavirus est la fièvre, bien que certains cas incluent des difficultés respiratoires, de la fatigue, une toux sèche, des maux de gorge, des frissons et un malaise général.

Dans le cas du coronavirus causant le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV), le spectre clinique de ce type d’infection varie de l’absence de symptômes aux symptômes respiratoires légers ou aigus. Cette typologie présente généralement une toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires. La pneumonie est fréquente et des symptômes gastro-intestinaux peuvent également être enregistrés, en particulier la diarrhée, a publié le portail Cuídate Plus.

La transmission

Pour nous protéger du coronavirus, l’OMS a émis une série de recommandations parmi lesquelles se démarquer: se laver les mains, se couvrir le nez lors des éternuements, bien cuire la viande et les œufs, et éviter les contacts étroits avec les animaux sauvages ou d’élevage.

Évitez tout contact étroit avec des personnes souffrant d’infections respiratoires aiguës. Lavez-vous les mains fréquemment, surtout après un contact direct avec des personnes malades ou leur environnement. Cela doit être fait avec du savon et de l’eau. Utilisez également un bon désinfectant pour les mains à base d’alcool. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche avec vos mains sans vous laver. Coronavirus: origine, transmission, symptômes de Covid-19

Google Maps et les pays infectés par le coronavirus

La carte Google Maps est assez facile à utiliser et vous n’avez qu’à ouvrir l’application de votre téléphone portable pour indiquer votre lieu d’origine et jusqu’où vous voulez aller. L’application fait tout d’elle-même et vous n’avez pas besoin d’être un expert pour tout savoir.

NOUVELLES D’ACTUALITÉ SUR LE CORONAVIRUS

Le nouveau coronavirus Il a fait au moins 68 125 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l’. sur la base de sources officielles, ce dimanche à 19h00 GMT. Depuis le début de l’épidémie, plus de 1 244 740 cas ont été enregistrés. de contagion dans 191 pays ou territoires. Le nombre de cas diagnostiqués positifs, cependant, ne reflète qu’une partie de la réalité en raison des politiques disparates des différents pays pour établir un diagnostic et du fait que certains ne testent que les personnes nécessitant une hospitalisation. Les autorités considèrent qu’à ce jour, au moins 238 800 personnes ont été guéries de la maladie. Depuis la veille à 19 h 00 GMT, 4 690 nouveaux décès et 75 522 contagions ont été enregistrés dans le monde. Au cours des dernières 24 heures, les pays qui ont enregistré le plus de décès étaient les États-Unis. United, avec 1082 nouveaux décès, l’Espagne (674) et le Royaume-Uni (621) .Le nombre de décès en Italie, qui a enregistré son premier décès lié au virus fin février, s’élève à 15 877. Le pays a enregistré 128 948 infections. Depuis samedi, 515 décès et 4 316 nouvelles infections ont été enregistrés. Les autorités italiennes estiment que 21 815 personnes ont été guéries. Après l’Italie, les pays les plus touchés sont l’Espagne, avec 12 418 décès et 130 759 cas; États-Unis, avec 9 180 décès (324 052 cas); La France, avec 8 078 décès (92 839 cas), et le Royaume-Uni, avec 4 934 décès (47 806 cas). La Chine continentale (sans compter Hong Kong et Macao), où l’épidémie a éclaté fin décembre, compte 81 669 personnes infectées, dont 3 329 sont morts et 76 964 ont été complètement guéris. Au cours des dernières 24 heures, 30 nouveaux cas et 3 décès ont été enregistrés. Dans nombre de cas, les États-Unis sont le pays le plus touché avec 324 052 infections officiellement diagnostiquées, dont 9 180 décès et 16 789 guéris. Depuis samedi, l’Éthiopie et Haïti ont annoncé premiers décès liés à la nouvelle coronavirus. Le Soudan du Sud a diagnostiqué ses premiers cas. Dimanche et depuis le début de l’épidémie, l’Europe a enregistré 49 137 décès (664 514 infections); États-Unis et Canada, 9 477 (339 442); Asie, 4 192 (118 570); Moyen-Orient, 3 794 (76 082); Amérique latine et Caraïbes, 1 053 (30 539); Afrique, 431 (8 921) et Océanie, 41 (6 675). Les données montrent que les jeunes peuvent également mourir du COVID-19

VIDÉO RECOMMANDÉE

Wimbledon annulé en raison d’une pandémie de coronavirus

Wimbledon annulé en raison d’une pandémie de coronavirus

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ

VOIR PLUS DE VIDÉOS

Coronavirus: des robots patrouillent dans les rues de la Tunisie pendant la quarantaine COVID-19

Coronavirus: des robots patrouillent dans les rues de la Tunisie pendant la quarantaine COVID-19

Rafael Nadal envoie un message d’encouragement au milieu de la pandémie de coronavirus

Rafael Nadal envoie un message d’encouragement au milieu de la pandémie de coronavirus

Coronavirus: Conmebol met en évidence sa solidité financière pour faire face à l’impact du COVID-19

Coronavirus: Conmebol met en évidence sa solidité financière pour faire face à l’impact du COVID-19