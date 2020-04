Coronavirus LIVE, Fontana: «Caché les risques? Clarifia Conte. Milan et Rome: virus dans les eaux usées. Angleterre: y a-t-il deux fois plus de morts que de chiffres officiels? | Primapagina

La pandémie coronavirus le monde change. Calciomercato.com suit les principales mises à jour de la journée en temps réel.

15.20 Au niveau secret du Ministère de la Santé, le commentaire du président de la région de Lombardie arrive, Attilio Fontanà: “Les risques ont-ils été cachés à la population? Conte clarifie”. Le gouverneur intervient après la révélation du Corriere della Sera: “C’est très grave”. Mais dans le groupe de travail qui a élaboré le plan, il y avait aussi un technicien de la région de Lombardie.

14h10 Titre Corriere.it: “Matériel génétique du virus trouvé dans les eaux usées à Milan et à Rome». Le journal en ligne rapporte également l’opinion de l’ISS (Istituto Superiore di Sanità): “Aucun risque».

12h50 La prédiction de l’Agence de santé publique de Suède: “Immunité du troupeau en mai, un habitant sur trois à Stockholm sera infecté”.

11 h 45 Angleterre, calculs sur les «morts cachées»: “Les victimes? Plus du double du chiffre officiel“L’étude du Financial Times et les projections statistiques: les bulletins du gouvernement n’incluent pas les personnes décédées dans des foyers ou dans des foyers pour personnes âgées.

9.50 Parmi les règles de la phase 2 il y en a un sur moi vêtements essayés en magasin des vêtements, qui doivent être désinfectés immédiatement après chaque test.

8.40 Le président de la région de Lombardie, Attilio Fontana, donne une interview à Corriere della Sera: “Ils contesteront tout, mais je referais tout. Nous devons maintenant recommencer. J’aurais peut-être pu impliquer les oppositions, mais rappelons-nous dans quelle situation je devais décider. Obligation lombarde pour financer 3 milliards d’investissements “.

08:30 utilisation, le Missouri poursuit le gouvernement chinois. C’est le premier État contre le gouvernement de Pékin