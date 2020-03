Coronavirus LIVE: Google Maps vous montre tous les cas d’infection | China Live | Temps réel | Smartphone | Google | Applications | Apps | Mexique | Espagne | Colombie | Pérou | nnda nnrt Technology

Le premier cas de coronavirus Il a été enregistré au Pérou ce matin, après que le président Martín Vizcarra a confirmé la nouvelle par un message à la Nation. Le déclenchement de coronavirus C’est devenu un problème d’intérêt mondial. Le 30 décembre, il a été rendu public qu’une série de personnes présentant les mêmes symptômes de maladie avaient commencé à être signalées à Wuhan (Chine). Jusqu’à présent, le virus a fait 2981 morts et plus de 80 000 personnes infectées.

[EN VIVO] Le président Vizcarra confirme le premier cas de coronavirus dans le pays chez un patient masculin au Pérou ► https://t.co/F1La2M66iW pic.twitter.com/D6vcTdJzBr

Il coronavirus, aussi appelé Pneumonie à Wuhan, menace de se propager à l’ensemble de la planète, ce qui inquiète la population. À cause de, Google Maps, a décidé de contribuer avec sa plateforme interactive. L’application permettra à tous les utilisateurs de voir EN DIRECT les endroits où des cas confirmés sont trouvés, à l’étude et rejetés dans le monde.

La carte de Google Maps Il est assez simple d’utilisation, il suffit d’ouvrir l’application de votre téléphone portable pour indiquer votre lieu d’origine et jusqu’où vous souhaitez aller. L’application fait tout d’elle-même et vous n’avez pas besoin d’être un expert pour pouvoir tout comprendre.

Qu’est-ce que c’est et comment se transmet le coronavirus qui a émergé en Chine?

Grâce aux réseaux sociaux et à l’utilisation de Google Maps, les utilisateurs ont établi une carte mise à jour en temps réel dans laquelle les parties du monde coronavirus est arrivé et combien de cas ont été signalés.

Il convient de noter que cette maladie est une mutation des poussées d’origine animale et qui a commencé à se transmettre à l’homme et qui entraîne des réactions telles que fièvre, toux, essoufflement, pneumonie et douleur musculaire.

“Les coronavirus Il s’agit d’une vaste famille de virus, dont certains peuvent être à l’origine de diverses maladies humaines, allant du rhume au SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère). Les virus de cette famille peuvent également provoquer diverses maladies chez les animaux », explique l’OMS.

Vous le savez donc déjà. Si vous souhaitez enregistrer la carte d’origine de Google Maps A propos des cas de coronavirus, alors nous vous laissons le lien suivant.

Sur la carte, vous pouvez voir les cas confirmés, les décès, les cas suspects et ceux qui sont rejetés. À ce jour, plus de 25 000 cas auraient été associés au coronavirus.

La carte du Johns Hopkins University Center for Science and Systems Engineering suit les cas de coronavirus dans le monde.

L’outil collecte des données auprès des Centers for Disease Control and Prevention. UU. (CDC), l’Organisation mondiale de la santé, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CCDC) et le site Web chinois DXY, qui regroupe les données de la Commission nationale de la santé de Chine et du CCDC. Les résultats fournissent une image globale des cas de coronavirus en temps réel.

Une nouvelle carte révèle l’expansion du Coronavirus. (FOto: Capture)

La carte interactive indique les régions où les patients ont été diagnostiqués avec un coronavirus: plus il y a de cas dans une région, plus leur point sur la carte sera grand (à ce moment, le plus grand point appartient à la province du Hubei, où il est originaire l’épidémie)

La carte suit également les décès, au total et par ville.

Lauren Gardner, directrice du Center for Systems Science and Engineering et professeur de génie civil à Johns Hopkins, a déclaré début février que la carte n’est pas seulement une ressource pour le public: les responsables de la santé peuvent télécharger les données, qui serviront à recherche sur le coronavirus à l’avenir.

QU’EST-CE QUE LE CORONAVIRUS HUMAIN?

Les les coronavirus sont une large famille de virus, mais seulement quelques-uns, six ou sept, infectent les gens. Il s’agit d’un genre de virus à ARN vertébré Coronaviridae; c’est-à-dire qu’ils utilisent l’acide ribunocléique comme matériel génétique.

Il Le nom du coronavirus dérive de l’apparence de l’enveloppe au microscope électronique d’être couronné d’un anneau de structures arrondies. Cette morphologie est formée par des projections (peplomères) de l’enveloppe, qui sont des protéines qui quittent la surface du virus et le tropisme le détermine par son hôte.

La forme la plus légère de ce virus survient par un rhume, mais s’il s’agit d’un syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), il peut être mortel, comme cela s’est produit en Chine en 2000, l’année au cours de laquelle il a tué 774 des 8 098 personnes infectées.

Médecin péruvien chargé de trouver le vaccin contre le coronavirus

Selon l’analyse du code génétique du nouveau virus, il montre qu’il est plus étroitement lié au SRAS qu’à tout autre coronavirus humain.

SYMPTÔMES DU CORONAVIRUS

Il Le symptôme le plus courant du coronavirus est la fièvreBien que certains cas incluent des difficultés respiratoires, de la fatigue, une toux sèche, des maux de gorge, des frissons et des malaises.

Dans le cas du coronavirus qui cause le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV), le spectre clinique de ces infections varie de l’absence de symptômes aux symptômes respiratoires légers ou aigus. Cette typologie implique généralement une toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires. Il y a une pneumonie fréquente et des symptômes gastro-intestinaux, en particulier la diarrhée, peuvent être enregistrés, a publié le portail Prenez soin de vous Plus.

La transmission

Les scientifiques de l’Imperial College de Londres estiment que “en moyenne, chaque cas (d’un patient porteur du nouveau coronavirus) a infecté 2,6 personnes de plus”.

Appelée «taux de reproduction de base» ou R0, cette mesure est importante pour comprendre la dynamique d’une épidémie.

Dans le cas du SRAS, on estime que chaque cas infectait en moyenne 2 à 3 personnes (comme la grippe), mais avec de grandes disparités: il y avait des «super émetteurs» capables de contaminer des dizaines de personnes.

Dans le cas du nouveau virus, une question cruciale se pose: dans quel état d’infection le patient devient contagieux.

Ministre de la Santé: Nous avons 4 cas de patients suspectés de coronavirus

SIMILAIRE AU SRAS DANGEREUX

Généralement, les coronavirus provoquent des maladies à faible risque telles que la grippe, mais certaines comme le SRAS ou le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) ont provoqué de graves épidémies ces dernières années.

En 2002 et 2003, par exemple, une épidémie de SRAS a causé la mort de plus de 700 personnes et infecté plus de 8 000 personnes dans une trentaine de pays.

COMMENT PRÉVENIR LE CORONAVIRUS?

Une grande peur et une grande angoisse ont généré la propagation du coronavirus dans le monde, une maladie qui dépasse 14 380 personnes infectées dans près de vingt pays, ainsi que la mort de 720 personnes en Chine seulement, une nation où son origine a été signalée. Dans ce contexte, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé chacun à se préparer contre le virus.

Pour nous protéger du coronavirus, l’OMS a formulé une série de recommandations, dont les suivantes se distinguent: laver à la main, se couvrir le nez lorsque vous éternuez, faites bien cuire la viande et les œufs et évitez tout contact étroit avec des animaux sauvages ou d’élevage.

Évitez tout contact étroit avec des personnes souffrant d’infections respiratoires aiguës. Lavez-vous les mains fréquemment, en particulier après un contact direct avec des personnes malades ou leur environnement. Cela doit être fait avec du savon et de l’eau.Utilisez également un bon désinfectant pour les mains à base d’alcool.Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche avec des mains non lavées.Nettoyez et désinfectez les surfaces et les objets fréquemment touchés. Les personnes souffrant d’infections respiratoires aiguës doivent garder leurs distances avec le reste des gens, se couvrir la bouche en toussant et éternuer avec des mouchoirs ou des vêtements. Bien cuire la viande et les œufs pour éviter tout contact avec les aliments. Il est également recommandé , éviter tout contact non protégé avec des animaux d’élevage ou sauvages Chine: isolement et agitation à Pékin (06/02/2020)

Y A-T-IL UNE CURE CONTRE LE CORONAVIRUS?

Bien que, jusqu’à présent, aucun guérir contre le coronavirusLa vérité est que les scientifiques de différents pays travaillent à en trouver un pour ralentir leurs progrès et aider ceux qui en souffrent déjà.

À cet égard, l’OMS a signalé que plus de 20 vaccins contre le COVID-19 étaient en cours de développement dans le monde. Il existe également plusieurs thérapies en cours d’essais cliniques. En attendant, nous en annonçons:

DROGUES CONTRE LE SIDA

En Espagne, les médicaments utilisés pour prévenir le SIDA tels que le lopinavir / ritonavir et l’interféron bêta, une protéine qui aide les cellules à ne pas être infectées, seraient une combinaison parfaite pour arrêter COVID-19. Cela a été annoncé par des spécialistes de l’hôpital Virgen del Rocío de Séville, qui l’ont utilisé pour traiter avec succès le premier cas d’infection enregistré dans ce pays concernant le SRAS-CoV-2, a-t-il déclaré. Le pays.

«Il s’agit d’un traitement expérimental qui a donné de bons résultats contre d’autres virus. L’un de ses plus grands avantages est qu’ils sont approuvés et utilisés dans d’autres indications, il n’y a donc aucun doute sur leur innocuité », a déclaré Albert Bosch, président de la Société espagnole de virologie.

Pour sa part, Santiago Moreno, responsable des maladies infectieuses à l’hôpital Ramón y Cajal de Madrid a expliqué que «la combinaison du lopinavir et du ritonavir inhibe et bloque le VIH», de sorte que ses résultats contre le coronavirus seraient encourageants, même si cela ne peut être déterminé exactement.

Les personnes âgées vaccinées contre le pneumocoque en 2019 n’auront un rhume qu’en cas de coronavirus

INJECTION DE COURONNE AVIAIRE

Des scientifiques israéliens du Migal Institute ont développé un vaccin qui pourrait tuer le coronavirus “en quelques semaines”. Selon le PDG de ce centre, David Zigdon, il pourrait être administré par voie orale.

Si ce médicament est validé contre COVID-19, il devra passer un processus réglementaire d’au moins 90 jours avant d’être mis à la disposition du public, ce qui implique des essais cliniques et une production de masse, publique Infobae.

«Nous sommes au milieu du processus et nous espérons avoir le vaccin entre nos mains dans quelques semaines. Si tout se passe bien, nous aurions un vaccin pour prévenir le coronavirus. Nous sommes au milieu d’intenses discussions avec des partenaires potentiels qui peuvent nous aider à accélérer la phase de test humain et le produit final et le processus réglementaire », a déclaré Zigdon.

Coronavirus: trois nouveaux cas enregistrés en Equateur

REMODE

Les petites biotechnologies Moderna (MRNA) et Novavax (NVAX) travaillent sur le vaccin contre les coronavirus. Selon Gilead Sciences, le mercredi 4 mars, ils administreront leurs médicaments à «environ 1 000 patients dans des centres médicaux principalement dans les pays asiatiques».

À cette fin, différentes doses seront appliquées à deux groupes entre cinq ou dix jours: un des 400 patients présentant des manifestations cliniques sévères et les 600 autres, qui présentent des symptômes modérés, une autre quantité.

À cet égard, l’OMS a déclaré que le remdesivir pourrait avoir les meilleures chances de traiter efficacement le coronavirus de Wuhan, a-t-il publié. CNN.

Les coronavirus cherchent un remède pour arrêter les virus

PHOSPHATE DE CHLOROQUINE

Une étude menée par un groupe de scientifiques chinois a déterminé que le phosphate de chlore aurait des résultats favorables pour le traitement de la pneumonie à coronavirus. Il est à noter que cet élément a une relation directe avec l’arbre à quina.

Selon les résultats, cela pourrait inhiber l’exacerbation de la pneumonie et raccourcir le cours de la maladie, en raison de ses propriétés médicinales.

Les scientifiques ont effectué une analyse clinique et ont recommandé son inclusion dans la prochaine version des lignes directrices pour la prévention, le diagnostic et le traitement de la pneumonie à coronavirus. L’étude a été publiée dans la revue BioSciencie Trends.

Coronavirus: un remède possible est dans le bouclier (28/02/2020)

ALERTE D’URGENCE INTERNATIONALE

Récemment, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrit l’épidémie comme une urgence internationale, bien qu’elle ait souligné qu ‘”il n’y a aucune raison” de limiter les voyages ou le commerce avec ce pays. “Notre plus grande préoccupation est la possibilité que le virus se propage dans des pays aux systèmes de santé plus fragiles … Cela ne signifie pas une méfiance à l’égard de la Chine”, a déclaré le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La déclaration d’une urgence mondiale génère des recommandations pour tous les pays visant à prévenir ou à réduire la propagation transfrontalière des maladies, en évitant toute ingérence inutile dans le commerce et les voyages.

L’OMS déclare urgence internationale pour le coronavirus (.)

CORONAVIRUS À LIMA

Le Ministre de la Santé, Elizabeth HinostrozaIl a informé qu’au Pérou il y avait quatre personnes, trois étrangers et un Péruvien, soupçonnées d’être infectées par un coronavirus, donc le protocole établi et la surveillance épidémiologique sont appliqués.

Le membre du cabinet a expliqué que les patients avaient été signalés à l’hôpital Casimiero Ulloa, mais ont ensuite été référés à l’hôpital le 2 mai et que la décision de les isoler a été prise. Il a expliqué que trois d’entre eux sont de nationalité chinoise et qu’il a été dans la ville de Wuhan il y a quelques semaines.

De plus, il a indiqué que les personnes hospitalisées ont une infection respiratoire légère, bien qu’il ait souligné qu’elles n’ont pas de tableau clinique d’infection respiratoire sévère, comme cela se produit dans les cas de coronavirus.

Hinostroza a déclaré que les patients, en plus d’être isolés, sont soumis à des tests d’analyse moléculaire pour procéder à la comparaison moléculaire. Dans trois jours, il sera confirmé ou exclu s’ils ont le coronavirus.

Coronavirus: des étudiants péruviens demandent au président Vizcarra de soutenir son retour

LES CAS SUSPECTÉS NE PRÉSENTENT PAS DE SYMPTÔMES

Le directeur de l’épidémiologie de Minsa, Manuel Loayza, a déclaré que les 4 patients (3 citoyens chinois et un traducteur péruvien) qui avaient apparemment des symptômes du coronavirus, sont asymptomatiques et stables.

«Ils sont arrivés, 2 le 3 janvier, et les autres les 13 et 15 janvier. Dans le cas des deux premiers, la date de transmission est passée et ils sont asymptomatiques. Quant à la traductrice, il n’y a toujours pas de contact direct de contagion, car elle n’a pas quitté le pays. Nous sommes en cours d’évaluation, mais ils sont actuellement asymptomatiques », a déclaré Manuel Loayza.

Loayza a souligné qu’il n’y a aucun cas confirmé de coronavirus à Lima, mais que les quatre personnes sont également surveillées.

Connaître les recommandations pour réduire les infections respiratoires

CORONAVIRUS À CUSCO

Ce jeudi, deux jeunes d’origine chinoise, âgés de 31 et 32 ​​ans, ont été hospitalisés pour avoir présenté des symptômes similaires aux porteurs du coronavirus. Les femmes avaient prévu de se rendre à Aguas Calientes, lorsque leur état de santé grave les a empêchées de poursuivre leur voyage.

Manuel Espinoza Silva, infectiologue à Minsa, a exclu cet après-midi que les filles avaient le virus. «Plusieurs tests ont été effectués pour exclure et les patients ne se conforment pas à l’infection, ce n’est qu’une infection bénigne. De plus, ils ne viennent pas de Wuham, mais de Pékin », a expliqué Espinoza.

ALERTE DE L’AÉROPORT DE JORGE CHAVEZ

Le ministère de la Santé (Minsa) a statué sur les protocoles qui seront suivis pour traiter les cas pouvant survenir de coronavirus au Pérou. Depuis l’aéroport international Jorge Chavez, le directeur général du Centre national d’épidémiologie de Minsa, Manuel Loayza Alaric, a indiqué que des travaux sont menés en coordination avec les compagnies aériennes et le LAP pour empêcher la propagation d’une maladie épidémiologique telle que le coronavirus. Sur les lieux, le personnel de Minsa distribue des dépliants d’information sur le coronavirus.

«Les cas confirmés hors de Chine ne sont que de 1,4%, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le coronavirus est une maladie virale respiratoire qui existe chez les animaux qui, pour une raison quelconque, en vivant ensemble, est transmise, mutée et produit une maladie chez l’homme. Dans les cas de virus, la réponse du corps du patient dépend, car le virus n’a pas de traitement médical, mais est symptomatique », a-t-il déclaré.

Loayza a déclaré que les patients qui ont un problème de suppression immunitaire ou des problèmes de maladie chronique sont ceux qui ont plus de possibilités de générer des dommages respiratoires, qui dans certains cas, peuvent entraîner la mort. De plus, il a confirmé qu’à ce jour il n’y a aucun cas confirmé de coronavirus dans notre pays.

Dans deux jours, les tests de détection des coronavirus seraient prêts

«Ce qui s’est passé, c’est que des chaînes ont commencé à circuler sur des cas qui ne sont pas vrais. La Minsa a rendu compte sur le site Web et, par le biais de communiqués de presse, des cas que nous avons, comment ils se déroulent dans d’autres pays et comment ils peuvent être signalés. À ce jour, nous n’avons aucun cas confirmé. Les quatre cas suspects d’infection par le virus, trois citoyens chinois et un traducteur, sont arrivés le 3 janvier et dépassent déjà 14 jours, ce qui est la date limite pour l’infection », a-t-il déclaré.

En outre, le Minsa a déclaré qu’avant l’arrivée d’une personne originaire d’une zone épidémique d’une maladie épidémiologique, comme le coronavirus qui sévit à Wuhan (Chine), l’International Air Health activera l’alerte 5 à l’aéroport international Jorge Chavez.

À ce jour, il existe trois modalités de soins; Premièrement, lorsque le passager est dans l’avion, lorsque le passager est à l’intérieur des zones de l’aéroport, que ce soit la zone de transit ou la salle d’attente et lorsque le passager entre dans le pays et s’approche de la chambre avec l’un des symptômes , dans ce cas, il doit être évalué et s’il provient de la zone à risque, la personne doit être une référence. “C’est déjà établi à l’aéroport pour tout risque de maladie, tout au long de l’année”, a expliqué Loayza.

Hôpital des coronavirus de Chine – .

– Recommandations sanitaires –

Le Dr Ciro Maguiña Vargas, un infectiologue, a donné des détails sur les mesures que les personnes qui vont se rendre dans une zone où il a été confirmé qu’elles sont infectées par un coronavirus doivent être prises: porter un masque, se laver les mains constamment, surtout avant de toucher le corps et ne pas aller dans des endroits pleins de gens et où il y a peu de ventilation. Aussi, éloignez-vous des personnes qui présentent des symptômes de maladie respiratoire.

Maguiña a souligné qu’à ce jour, il n’a eu que 3% de cas mortels. «Nous ne sommes pas encore confrontés à une épidémie. Au Pérou, il y a déjà des patients dangereux comme la tuberculose, il n’est pas nécessaire que quelqu’un vienne de l’étranger pour en amener un. Les cas en Chine sont isolés. L’épidémie en Chine n’est pas généralisée », a-t-il déclaré.

Les animaux domestiques peuvent-ils avoir un coronavirus?

La quarantaine imposée à Wuhan, où le nouveau coronavirus est apparu, fait des victimes collatérales: des animaux abandonnés par leurs propriétaires dans cette métropole, des propriétaires qui supplient désormais ceux qui sont restés de prendre soin d’eux, car ils ne peuvent pas revenir.

Beaucoup sont partis en masse pendant les vacances du Nouvel An lunaire, ainsi que des centaines de millions d’autres Chinois, presque au même moment où l’épidémie de pneumonie virale a éclaté, ce qui a conduit les autorités à isoler Wuhan du reste du pays, qui comprend ses 11 millions d’habitants et le reste de la province du Hubei.

“S’il vous plaît, aidez-moi en nourrissant mon chat!”. Ce cri d’alarme a été lancé le 30 janvier par un utilisateur du réseau de microblogs Weibo (l’équivalent de Facebook chinois) illustre clairement la préoccupation de nombreux “exilés”.

La Chine a reçu l’ordre de se débarrasser des animaux de compagnie par coronavirus. (Agences)

Lundi, complètement soulagé, il a annoncé qu’il avait trouvé un “jeune homme” qui avait accepté de nourrir Maomao, qui lorsque le volontaire a ouvert la porte “, miaula avec une grande tristesse. Personne n’était entré dans la maison depuis plus de 12 jours … »

À cette fin, le propriétaire de Maomao utilisé le hashtag “sauver les animaux qui ont été laissés à Wuhan”cinversé dans le troisième plus fréquenté à Weibo, avec des millions de demandes et demandes de renseignements de la part de ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux et demander de gentils bénévoles pour prendre soin d’eux.

Un groupe créé par l’Association de protection des petits animaux de cette ville dans le forum de discussion de l’application QQ en Chine, dans le but de mobiliser les personnes qui veulent les nourrir et qui compte plus de 2000 membres.

Par exemple, l’un d’eux a demandé, jusqu’à présent en vain, si quelqu’un pouvait s’occuper de son “bébé serpent”. “Je suis mort d’inquiétude!”, A-t-il déclaré dans un message anonyme.

Un citoyen italien (C) rapatrié de la zone chaude du coronavirus de Wuhan est dirigé vers une zone de contrôle sanitaire après l’atterrissage à l’aéroport militaire Mario De Bernardi à Pratica di Mare, au sud de Rome, le 3 février 2020 avant d’être placé dans mise en quarantaine au centre Cecchignola voisin. (Photo par ANSA / .)

“Si vos chats ou chiens sont seuls et que vous me permettez d’entrer [a su casa], Je peux vous aider à les nourrir », a déclaré Katherine Cui, dans la province orientale du Zhejiang, où la ville de Wenzhou a également été mise en quarantaine dimanche. «J’ai beaucoup d’animaux de compagnie chez moi et donc beaucoup de nourriture et de litière pour chat, je connais très bien l’importance de ces boules poilues.»

Ce mouvement de secours réciproque est né après que de nombreuses informations dans les médias ont fait état de résidences dans lesquelles des animaux de compagnie ont été expulsés dans le but d’arrêter la propagation de l’épidémie, tandis que d’autres rapports non vérifiés mettent en garde contre le sacrifice de Certains pour les mêmes raisons.

Coronavirus: savoir comment vivent les gens à Pékin

S’il est vrai que l’on pense que le coronavirus a été infecté en décembre par l’homme par des animaux sauvages vivants destinés à la vente sur un marché de Wuhan, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti dans son compte Weibo qu ‘«il n’y a aucune preuve de que les chiens, chats ou autres animaux domestiques peuvent contracter le nouveau coronavirus. »

Un point très bien accueilli dans un pays où la population d’animaux de compagnie continue d’augmenter, atteignant les dépenses chinoises dans ce domaine à 170,8 milliards de yuans (23,7 milliards de dollars) en 2018, selon Pet Fair Asia et le site Internet spécialisé Goumin.com

Coronavirus: Sony et Amazon annulent leur participation au MWC en raison d’une épidémie (10/02/20)

L’Espagne travaillera avec les États-Unis pour mettre au point des thérapies vaccinales et contre les coronavirus

Le Centre national de biotechnologie d’Espagne (CNB) collaborera “étroitement” avec l’hôpital Mount Sinai de New York pour obtenir un vaccin, en plus des thérapies, contre le coronavirus, originaire de la ville chinoise de Wuhan. S’adressant à Efe, le ministre espagnol des Sciences, Pedro Duque, a expliqué aujourd’hui que le National Institute of Health des États-Unis avait sélectionné “directement” le laboratoire du mont Sinaï et le CNB pour cette enquête.

Duque a rencontré aujourd’hui à Madrid les Espagnols Adolfo García Sastre et Luis Enjuanes, qui sont considérés comme deux des meilleurs experts mondiaux dans ce domaine et travaillent respectivement dans les laboratoires des institutions américaines et espagnoles.

“Ils vont collaborer étroitement à partir d’aujourd’hui sur la mise au point de thérapies et de vaccins”, a déclaré Duque, qui a ajouté que les chercheurs travaillaient sur “la connaissance la plus intime du virus”. Pour cela, des ressources supplémentaires seront disponibles, telles que l’embauche de personnel et l’achat de l’équipement nécessaire.

La Chine ouvre un hôpital dans 10 jours

“Le développement des vaccins va être très rapide”, a expliqué Garcia à Efe. Les tests expérimentaux pourraient être prêts dans un mois et demi ou deux mois, mais il en faudra encore quatre autres pour savoir s’ils fonctionnent chez l’homme. García Sastre a estimé que l’apparition du coronavirus avait pris les laboratoires “au dépourvu” car, lorsque le virus du SRAS-Cov a éclaté en 2002, “beaucoup d’argent a été investi” dans la recherche, mais une fois contrôlé, il n’a plus été alloué de fonds pour élaborer un traitement

“Ce qui aurait dû être fait, c’est de poursuivre l’enquête sur ces virus”, a affirmé le médecin. Luis Enjuanes, quant à lui, a expliqué que le laboratoire espagnol du CNB a 35 ans d’expérience avec ce type de virus. En fait, c’était le premier qui, en 2000, a réussi à créer un clone efficace qui manipulerait le virus par génie génétique et identifierait les gènes qui contribuent à sa virulence.

Equateur: dans un état critique, des citoyens chinois infectés par un coronavirus

PREMIÈRE MORT EN DEHORS DE LA CHINE

Dimanche, la Chine a intensifié ses mesures pour contenir l’épidémie de coronavirus et l’économie frappée par les restrictions de voyage et les fermetures d’entreprises, lorsque le premier décès dû à la maladie a été signalé à l’extérieur du pays. Un Chinois de 44 ans de la ville centrale de Wuhan, l’épicentre de l’épidémie, s’est rendu aux Philippines et est décédé samedi dans un hôpital de Manille, a indiqué le département local de la Santé.

Il existe au moins 171 autres cas signalés dans plus de deux douzaines de pays et territoires, dont les États-Unis, le Japon, la France, l’Allemagne, le Vietnam, la Thaïlande, Hong Kong et la Grande-Bretagne. La Chine est devenue de plus en plus isolée parce que les pays ont introduit des restrictions de voyage, les compagnies aériennes ont suspendu leurs vols et les gouvernements évacuent leurs citoyens, ce qui augmente le risque de ralentir encore la deuxième économie mondiale.

Les données chinoises sur le nombre d’infections et de décès suggèrent que le nouveau coronavirus est moins mortel que l’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) de 2002-2003, qui a tué près de 800 personnes sur les quelque 8 000 qu’il a infectées, mais les chiffres Ils peuvent évoluer rapidement.

Coronavirus: 300 millions d’élèves sans classes par épidémie (03/05/20)

CONFIRMEZ LA NAISSANCE D’UN BÉBÉ AVEC CORONAVIRUS

La communauté scientifique chinoise a confirmé la naissance d’un bébé atteint du coronavirus. La mère de la créature avait été diagnostiquée avec le virus, donc la possibilité que l’enfant l’ait contracté dans l’utérus de ses parents est discutée.

Bien que les signes vitaux de l’enfant soient stables, il n’a ni fièvre ni toux, mais les médecins ont signalé qu’il avait du mal à respirer. Un cas similaire s’est produit à l’hôpital pour enfants de Wuhan, la ville où le virus est apparu, lorsqu’un bébé né en bonne santé le 13 janvier a commencé à présenter des symptômes 16 jours plus tard. Malheureusement, sa mère et son soignant avaient contracté le virus.

«Nous ne pouvons pas garantir à l’heure actuelle si c’est la nounou qui a transmis le virus à la mère et que cette dernière l’a transmis au bébé. Mais nous pouvons confirmer que le bébé était en contact étroit avec des patients infectés par le nouveau coronavirus, ce qui indique que les nouveau-nés peuvent également être infectés », a déclaré le chef du département de médecine néonatale du centre, Zeng Lingkong, au support ..

Le bilan des morts s’élève à plus de 1 000 en Chine. (.)

PREMIERS EXÉCUTIONS ÉTRANGÈRES DE CORONAVIRUS

Un Américain est devenu la première victime mortelle étrangère du nouveau coronavirus, qui a déjà faussé la vie de plus de 720 personnes en Chine, une situation qui a conduit Hong Kong à imposer une quarantaine drastique samedi pour tenter de juguler l’épidémie. .

Le nouveau coronavirus a infecté plus de 34 500 personnes et tué 722 patients en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), soit 86 de plus en 24 heures, ont annoncé samedi les autorités sanitaires.

Un Américain est décédé à Wuhan (centre), l’épicentre de l’épidémie en Chine, a déclaré l’ambassade américaine dans ce qui semble être la première mort confirmée d’un étranger pour la maladie. Un Japonais d’une soixantaine d’années, soupçonné d’être infecté par le coronavirus, est également décédé dans un hôpital de Wuhan, a annoncé le ministère japonais des Affaires étrangères.

L’épidémie continue de se propager en dehors de la Chine continentale. Plus de 320 cas d’infection ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires, dont deux décès à Hong Kong et aux Philippines. En France, cinq nouveaux cas ont été annoncés ce samedi, avec un total de 11 détectés dans le pays.

MÉDECINS ET INFIRMIÈRES, SANS MANGER OU ALLER À LA SALLE DE BAINS

Les témoignages recueillis par la presse locale sur la situation des hôpitaux de Wuhan sont choquants. Le directeur de la médecine aiguë de l’hôpital universitaire de Wuhan South Central, Peng Zhiyong, a assuré au journal numérique privé ‘Caixin’ que le personnel de santé de son centre était saturé et que parfois ils devaient travailler sans manger, boire ou aller aux toilettes car ils ne le font pas. il y a des combinaisons de protection de rechange à changer pendant le quart de travail.

Selon Zhiyong, dans son hôpital, personne n’a pris de repos depuis le 7 janvier, date à laquelle ils ont reçu le premier cas. Depuis que l’épidémie s’est aggravée, aucun travailleur n’est rentré chez lui et il dort dans un hôtel voisin ou sur le lieu de travail.

En raison du manque de ressources, divers médias chinois ont rapporté que certains patients étaient décédés à domicile sans pouvoir être soignés. Ces médias ont été censurés, a dénoncé Amnesty International (AI) aujourd’hui. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Hua Chunying a déclaré que ce sont “des rumeurs et des mensonges sur l’épidémie, qui sont pires que le virus lui-même”.

IL N’Y A PAS DE LITS POUR BEAUCOUP D’INFECTIONS

Le secrétaire adjoint du Parti communiste chinois (PCC) à Wuhan, Hu Lishan, a reconnu qu’il n’y avait pas suffisamment de lits dans les hôpitaux de la ville pour traiter toutes les personnes infectées diagnostiquées ou suspectées de l’avoir.

De plus, au fil des jours, les guérisons et les congés augmentent, mais ils sont toujours comptés par dizaines (167 mercredi) tandis que des milliers de nouveaux cas sont enregistrés chaque jour.

Los 28 hospitales de Wuhan designados para atender el coronavirus disponen de un total de 8.254 camas, insuficientes a todas luces para atender a los 10.117 casos confirmados hasta ayer , sin contar a las personas que se sospecha que podrían estar contagiadas.

Javier Pérez es un ingeniero argentino que dirige una fábrica de cajas de transmisión para motores en Wuhan desde hace 3 años y que se ha quedado atrapado en la ciudad junto a su mujer y sus dos hijas pequeñas, de cuatro años y ocho meses.

Coronavirus en Perú podría contagiar hasta 20 mil personas, según el Minsa | VIDEO

“La cuestión sanitaria está muy sobrepasada, hasta ahora si ibas al hospital con fiebre o algún síntoma te daban una bolsita con medicinas y te mandaban para casa diciéndote que volvieses si te sentías peor”, afirma a Efe desde su casa en Wuhan, donde lleva 15 días encerrado a la espera de una posible repatriación.

Según el argentino, las autoridades de la ciudad han asegurado que van a habilitar camas hospitalarias en pabellones, centros de congresos, gimnasios y otras instalaciones de la urbe a partir de hoy, con lo que no se va a rechazar a más pacientes.

Venta de mascarillas falsificadas se dispara en China

La extensión del nuevo coronavirus en China está provocando el aumento de la venta de productos médicos falsificados, como mascarillas de protección, a pesar de la represión de las autoridades.

Frente a la escasez de máscaras o de productos desinfectantes, muchos vendedores no autorizados ofrcen productos de contrabando, en muchos casos de baja calidad o directamente ilegales.

La prensa y las autoridades hicieron públicos varios casos, como el de empresas que falsificaban la marca de las máscaras o una estafa que consistía en venderlas pero luego no entregarlas.

Coronoavirus en América Latina

México es el segundo país en América Latina a donde se ha propagado el coronavirus, también conocido como covid-19, luego de registrarse un caso en Brasil, mientras la epidemia, surgida en China, se expande por el mundo.

Un joven que está en la Ciudad de México dio positivo al contagio con el nuevo virus, mientras que otro individuo ubicado en el norteño estado de Sinaloa está aislado en espera de los resultados de sus análisis, informó un funcionario de salud.

“El individuo está en condiciones de salud estable”, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la secretaría de Salud en conferencia de prensa. “Tiene una enfermedad leve, leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro. Es un individuo joven de modo que es de muy bajo riesgo”.

El joven y toda su familia, compuesta por otras cinco personas, están en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, indicó el funcionario. A partir de este caso, las autoridades sanitarias hicieron un estudio de contactos en el que localizaron “un segundo caso que está en Sinaloa”, noroeste de México, añadió López-Gatell.

“Es un individuo de 41 años que se encuentra actualmente en un hotel. Fue confirmado por el laboratorio del sistema de salud regional”, prosiguió. Las pruebas de ese hombre serán analizadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, según indico el funcionario.

Las pruebas de ese hombre, que se encuentra en un hotel en Sinaloa pero es residente del central estado de Hidalgo, serán analizadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Sin embargo, “por la asociación epidemiológica con el otro caso, se da ya por confirmado”, apuntó el funcionario.

La evolución del Coronavirus tendría hasta 20 000 contagios si llegara al Perú

