Coronavirus: Liverpool Klopp et sa réponse virale interrogés sur la maladie | YouTube viral | VIDEO Angleterre

Les reports de plusieurs partis en Europe en raison de coronavirus, comme le Demi-finales de la Coupe d’Italie, a contraint la presse anglaise à recueillir l’avis de Jürgen Klopp, qui, à la surprise de toute la salle des journalistes, a fait preuve d’inconfort après avoir été interrogé sur la maladie mortelle.

L’entraîneur de Liverpool, après avoir chuté 2-0 contre Chelsea pour la FA Cup, il a minimisé son opinion sur un sujet aussi sérieux que COVID-19. Le technicien de Dortmund a souligné que les spécialistes devraient être chargés de se référer à la question.

«Écoutez, ce que je n’aime pas dans la vie, c’est que pour parler de quelque chose de très sérieux, l’avis d’un entraîneur de football est important. Je ne le comprends pas, je ne le comprends vraiment pas », a commencé l’Allemand, visiblement agacé par la question du responsable de la presse.

«Si je vous le demande, vous êtes dans le même rôle que moi. Donc non, peu importe ce que disent les gens célèbres. Il faut parler des choses de la bonne manière et pas des gens sans connaissance, comme moi, qui parlent de quelque chose qu’ils ne connaissent pas. Ce sont les gens qui ont des connaissances qui devraient dire aux gens de faire ceci ou cela et si c’est vrai ou non. Pas d’entraîneurs de football. Je ne comprends pas la politique, le coronavirus… », a ajouté l’Allemand.

«Pourquoi moi? Je ne porte qu’une casquette de baseball et je suis mal rasé », tels sont les mots avec lesquels Klopp a terminé sa conférence de presse marquée par le COVID-19.

