Coronavirus: l’US Open a annoncé son intention d’organiser son Grand Slam Tennis

Mis à jour le 04/01/2020 à 18:24

Le All England Club a annoncé mercredi que Wimbledon, le troisième Grand Chelem de la saison, avait été annulé en raison de coronavirus. Compte tenu de ces nouvelles, le US Open a pris la parole et ses organisateurs ont indiqué qu’ils avaient toujours l’intention de célébrer le «major» américain.

“Nous comprenons les circonstances auxquelles est confronté le All England Club et la décision d’annuler le championnat de Wimbledon 2020. Pour le moment, l’USTA prévoit toujours d’organiser l’US Open comme prévu. Nous continuons donc à affiner les plans d’organisation du tournoi », lit-on dans le communiqué publié par l’American Tennis Association (USTA).

Et il poursuit: “L’USTA surveille attentivement la situation actuelle causée par le Covid-19. Dans tous les cas, les décisions que nous prendrons concernant l’US Open seront basées sur la santé et le bien-être de nos joueurs, de nos fans et de tous d’autres impliqués dans le tournoi. “

L’US Open est prévu du 24 août au 13 septembre et se déroulera dans l’État de New York, durement touché par la pandémie de coronavirus. Jusqu’à la clôture de cette note, le territoire de New York comptait plus de 83 000 personnes avec Covid-19. En août, la situation se sera-t-elle améliorée? La ville sera-t-elle disponible pour accueillir un tournoi comme un Grand Chelem? Dans quelques mois, nous le saurons.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ