Coronavirus, Mancini: «Après l’urgence, ce serait bien de faire un match amical entre l’équipe nationale et les médecins» national

L’entraîneur de NRoberto Mancini il a parlé à ‘Che Tempo Che Fa’ sur Rai 2 pour commenter l’urgence du coronavirus: “Je pense que nous sommes tous arrivés un peu tard, pas seulement nous le football. Je vois que même un peu de retard arrive à l’étranger C’est très difficile, il faut faire attention et respecter les règles: on espère que ça va finir vite car c’est terrible. Il faut toujours respecter les médecins, j’ai aussi travaillé à l’étranger et les médecins italiens sont les meilleurs: il faut toujours les respecter, pas seulement maintenant DLors de la publicité, cette idée m’est venue à l’esprit: car une fois tout terminé, nous n’organisons aucun match amical entre Brescia, Bergame et Milan entre l’équipe nationale masculine et féminine et une équipe de médecins et de personnels de santé. Championnat terminé ici? Il faut voir, personne ne s’entraîne pour le moment mais tôt ou tard il faudra revenir à la normale “.