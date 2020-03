Coronavirus | Marvel: le film Black Widow serait affecté par le changement de date de Wonder Woman 1984 | Cinéma Comics

Mis à jour le 25/03/2020 à 11:48

Marvel pris la décision de reporter la première de Veuve noire en raison de mesures de distanciation sociale dues au coronavirus. Le film de la Veuve Noire n’arrivera plus le 30 avril dans les salles péruviennes; à son tour, le reste de l’UCM serait affecté.

D’un autre côté, DC a fait de même avec son film phare: Wonder Woman 1984. Plus tôt dans la journée, elle a annoncé que Wonder Woman ne présenterait pas son film au cinéma en juin, mais la première a été reportée au 14 août.

Bien sûr, les fans des Avengers sont préoccupés par cette décision. Comme rapporté par les médias de la bande dessinée, si Black Widow n’est pas sorti en août, il y aura un écart avec les autres productions Marvel. Pour cette raison, le changement de date de Wonder Woman est problématique.

Nous devrons peut-être attendre un peu plus longtemps pour voir l’histoire du passé de la veuve noire. Cela affecterait également l’arrivée des éternels et Shan-Chi et la légende des dix anneaux. Marvel ne rivalisera certainement pas avec DC pour les premières en août.

Nous devrons attendre l’annonce de Disney concernant son nouveau calendrier. Rappelons que la phase 4 de l’UCM sera également diffusée par Disney Plus, la nouvelle plateforme de streaming.

En ces temps sombres et effrayants, j’attends avec impatience un avenir meilleur. Où nous pouvons à nouveau partager la puissance du cinéma. Ravi de remettre notre film WW84 au 14 août 2020. J’espère que tout le monde est en sécurité. Je vous envoie à tous mon amour. ❤️ pic.twitter.com/nzPUM7uQ1n

– Gal Gadot (@GalGadot) 24 mars 2020

SUIVEZ LE PODCAST DEPOR PLAY