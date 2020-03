Coronavirus, Mazzola envoie un message aux joueurs: “Réduisez votre engagement et aidez” | Serie A

Sandro Mazzola, légende deInter, il parle à Il Giornale, parlant de la situation d’urgence qui concerne l’Italie: “À une époque si compliquée pour notre pays, il est juste que même les joueurs fassent leur part et donnent un signal fort à l’extérieur. Trop souvent, ces enfants sont étiquetés comme superficiels ou mercenaires, maintenant ils peuvent prouver le contraire en servant leurs clubs et la communauté. Les joueurs ont la possibilité de démontrer leur existence et leur proximité avec la population. En A, ils gagnent des millions et pendant un mois, ils pourraient couper 5% de leur salaire pour l’allouer à leurs entreprises qui devront faire face à de lourdes pertes et à la recherche contre les coronavirus “.