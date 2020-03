Coronavirus, message de Maradona: «Sept ans à Naples, en Italie, font partie de ma vie. Je suis proche de toi ‘| Estero

Le moment n’est pas simple, le coronavirus a confiné dans Italie toute la population et les signaux arrivent également hors de notre pays.

De nombreuses initiatives caritatives et messages de soutien de personnes importantes ont commencé. Parmi ceux-ci, il y a aussi celui d’un Napolitain acquis, Diego Armando Maradona. Ce sont ses mots à travers un post sur son profil Instagram:

“J’ai vécu à Naples pendant sept ans. Il y a une partie de ma famille, beaucoup de gens qui m’aiment et à qui j’aime. L’Italie fait partie de ma vie et je veux donc envoyer mon message de soutien en ce moment difficile. En Italie, tout le monde a compris à quel point il est important de rester à la maison. J’espère qu’en Argentine, nous répondrons tous à temps. Certains ironisent, mais la vérité est que samedi dernier ici en Argentine, personne n’a parlé de pandémie. Nous avons tous dit au revoir avec un baiser et tout le monde les étapes étaient pleines. Il est vrai de dire qu ‘«il n’y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre». J’espère que tout le monde pourra traverser ce moment de la meilleure façon possible. Là et ici. Il est difficile d’éduquer un pays en 15 minutes, mais nous pouvons le faire avec éducation, obéissance et respect. Bonne chance à tous! “.