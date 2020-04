Coronavirus, message vidéo du pape François aux familles: «Ne perdons pas espoir» | Serie A

Dans un message vidéo aux familles italiennes et au monde, Pape François invite tout le monde à espérer dans l’urgence du coronavirus: “Chers amis, bonsoir! Ce soir, j’entre chez vous d’une manière différente que d’habitude pour converser avec vous pendant quelques instants, en cette période de difficulté et de souffrance”. Le Pontife loue “les héros” qui agissent contre la contagion et la maladie “tous les jours, toutes les heures”. Il rappelle ensuite l’avènement “d’un temps meilleur, dans lequel nous aussi serons meilleurs. Faites un geste de tendresse à ceux qui souffrent, aux enfants, aux personnes âgées”.

Le Pape poursuit: “Je t’imagine dans tes familles, alors que tu vis une vie insolite pour éviter la contagion. Je pense à la vivacité des enfants et des jeunes, qui ne peuvent pas sortir, aller à l’école, faire leur vie. J’ai dans mon cœur toutes les familles , en particulier ceux qui souffrent de maladies graves ou qui ont malheureusement connu un deuil dû au coronavirus ou à d’autres causes. De nos jours, je pense souvent aux personnes seules, il est donc plus difficile de faire face à ces moments. Je pense surtout aux personnes âgées qui me sont si chères. Je ne peux pas oublier qui est malade du coronavirus, les personnes hospitalisées. Le Pape est conscient de la générosité de ceux qui s’exposent pour le traitement de cette pandémie ou pour garantir des services essentiels à la société. Combien de héros, chaque jour, de toutes les heures! “. Le Pontife rappelle “aussi ceux qui sont dans une situation financière précaire et qui sont inquiets pour le travail et l’avenir. Une pensée va aussi aux détenus, à qui s’ajoute la douleur de la peur de l’épidémie, pour eux et leurs proches; je pense à ceux sans logement, qui n’ont pas de logement pour les protéger. “

Bergoglio poursuit: “C’est un moment difficile pour tout le monde. Pour beaucoup, très difficile. Le Pape le sait et avec ces mots il veut dire à chacun sa proximité et son affection. Nous essayons, si nous le pouvons, de faire le meilleur usage de ce temps: nous sommes généreux – exhorte-t-il – nous aidons ceux qui sont dans le besoin près de nous; nous recherchons, peut-être par téléphone ou par voie sociale, les personnes les plus solitaires; prions le Seigneur pour ceux qui sont éprouvés en Italie et dans le monde. Même si nous sommes isolés, la pensée et l’esprit peuvent aller loin avec la créativité de l’amour. C’est nécessaire aujourd’hui: la créativité de l’amour “.

Le Pape François se concentre ensuite sur Pâques: “Nous célébrons la Semaine Sainte d’une manière vraiment inhabituelle, qui manifeste et résume le message de l’Évangile, celui de l’amour de Dieu sans limites. Et dans le silence de nos villes, l’Évangile de Pâques résonnera. Jésus ressuscité, la vie a vaincu la mort. Cette foi pascale nourrit notre espérance. Je voudrais la partager avec vous ce soir: c’est l’espoir d’un temps meilleur, dans lequel nous pouvons être meilleurs, enfin libérés du mal et de cette pandémie. un espoir. L’espoir ne déçoit pas, ce n’est pas une illusion, c’est un espoir “. Le Pontife nous exhorte à être “proches les uns des autres, dans l’amour et la patience. De cette façon, nous pouvons préparer un meilleur moment en ces jours. Je vous remercie de m’avoir permis d’entrer dans vos maisons”.

Bergoglio termine: “Faites un geste de tendresse envers ceux qui souffrent, envers les enfants, envers les personnes âgées. Dites-leur que le Pape est proche et priez, afin que le Seigneur nous libère bientôt du mal. Et vous, priez pour moi. Chers amis . Bon dîner. A bientôt! “.