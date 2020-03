Coronavirus Mexique: aujourd’hui dimanche 29 mars, dernières nouvelles, cas, décès et minute par minute de COVID-19 | Restaurants à BCS, Baja California Sur sans clients par COVID-19 | Comment le virus se propage-t-il? | Basse-Californie du Sud | Aguascalientes | Guanajuato | Mexique | MX Off Side

Coronavirus MEXIQUE. Continuez aujourd’hui Dimanche 29 mars tout ce qui touche à cette maladie EN DIRECT y EN DIRECT depuis la plateforme Par. Tous les détails sur le dernier rapport de la Secrétaire de Santé, message du président Andrés Manuel López Obrador en plus des cas de infecté et décédé pour lui COVID-19.

Coronavirus au Mexique, dimanche 29 mars:

¡Bienvenue au diffusion en direct et directe Aujourd’hui dimanche 29 mars!

Le Mexique entame un plan de distanciation face au défi d’une économie inégale

Le Gouvernement mexicain a commencé cela Lundi 23 mars un plan de quatre semaines pour contenir le COVID-19, avec le défi de suspendre les activités non essentielles dans un pays 52 millions de pauvres et plus de la moitié des travailleurs informels.

Le Mexique commence déjà à être touché par le coronavirus

Le Caraïbes mexicaines, avec sa zone hôtelière réputée de Cancun, ressent l’impact de la pandémie de coronavirus et a enregistré ceci lundi 36% d’occupationont déclaré les autorités.

Jusqu’à ce week-end, les autorités ont indiqué que dans ce domaine, il y avait en moyenne 80 000 touristes “des niveaux d’occupation qui n’étaient plus en place depuis de nombreuses années”.

Les touristes qui osent quitter leurs hôtels se sont tournés vers les plages publiques, pour profiter des bancs de sable qui leur permettent de former une sorte de piscines naturelles qui attirent les familles locales et étrangères.

Combien de cas de coronavirus infectés et tués y a-t-il au Mexique?

Dans le dernier rapport du Secrétaire à la santé du gouvernement du Mexique révélé que les cas de coronovirus.

585 cas confirmés2156 cas suspects2965 cas négatifs.8 mort.Décès le plus récent: homme de 74 ans souffrant d’hypertension, basé à Cancun, Quintana Roo

DÉCLARATIONS CONTEMPORAINES DU PRÉSIDENT DU MEXIQUE AVANT COVID-19

Au Mexique, le chiffre de infectés par un coronavirus s’élève à 316 confirmés et a 3 morts. Cependant, les chiffres ne semblent pas avoir d’importance pour AMLO qui, il y a quelques jours, a demandé n’arrêtez pas de quitter vos maisons en raison de la pandémie de coronavirus. “Je vais vous dire quand ils ne sortent pas, mais s’ils peuvent le faire et qu’ils ont une possibilité économique, continuez à emmener la famille manger, au restaurant, dans les auberges”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

En fait, il y a quelques semaines, le président mexicain a déclaré qu ‘«il y a ceux qui disent qu’à cause du coronavirus, il ne faut pas se faire de câlins. Mais rien ne se passe”. Malgré le fait que le secrétaire mexicain à la Santé ait annoncé les premières lignes directrices sur la distanciation sociale, le président a continué à embrasser ses partisans et à embrasser les bébés dans leurs actes politiques.

LE PASSÉ GARDE LE MEXIQUE SUR VILO

Bien que le discours du gouvernement soit un appel au calme, de nombreux Mexicains sont conscients de ce qui s’est passé Il y a 11 ans, quand ils ont traversé une situation grave dans le pays avec le Pandémie AH1N1, celui qui a causé la mort de 8 000 Mexicains et infecté 9,5 millions de personnes à travers le pays, en plus de laisser des millions de pertes en raison de la fermeture de magasins et de l’annulation de centaines d’événements publics.

Le virus responsable du COVID-19 peut-il être transmis par voie aérienne?

Les études menées à ce jour suggèrent que le virus COVID-19 Elle se transmet principalement par contact avec des gouttelettes respiratoires, plutôt que par voie aérienne.

Quels sont les symptômes?

Parmi les symptômes les plus fréquents de coronovirus ils se rencontrent: fièvre, toux, éternuements, malaise, maux de têteet dans le Dans les cas plus graves, il y a des difficultés à respirer.

Quels soins doit suivre un patient atteint de coronavirus?

Ne pas se soigner soi-même. Suivre les instructions du médecin. Maintenir le repos à la maison. Ne pas dire bonjour, embrasser ou embrasser. Se laver les mains fréquemment ou les désinfecter avec du gel à base d’alcool à 70%. Consommer des légumes et des fruits quotidiennement et, par conséquent, moins huit verres d’eau plate Laver la vaisselle, les verres et les couverts à l’eau, au savon et au chlore.

Les antibiotiques sont-ils efficaces pour prévenir ou traiter COVID-19?

Ne les les antibiotiques ne sont pas efficaces contre les virus, uniquement contre les infections bactériennes. La COVID-19 Elle est causée par un virus, donc les antibiotiques ne fonctionnent pas. Les antibiotiques ne doivent pas être utilisés comme moyen de prévention ou de traitement COVID-19. Ils ne doivent être utilisés que pour traiter une infection bactérienne en suivant les instructions d’un médecin.

