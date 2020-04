Coronavirus Mexique fin mardi 7 avril: 2 785 cas confirmés et 141 décès dus à COVID-19 | Chiffres officiels | Minute par minute à Mexico, Puebla, Guadalajara et Toluca | MX | CDMX Off Side

Mis à jour le 04/07/2020 à 19:17

Le coronavirus au Mexique, il continue de faire des morts. Le gouvernement central du pays aztèque a confirmé le nombre de 2 785 cas confirmés de personnes infectées par COVID-19. De plus, ils ont confirmé la mort de 141 personnes à la suite de cette maladie. Mexico reste la ville la plus infectée, les autorités indiquent donc qu’elles renforceront les mesures de prévention et de traitement pour les patients de cette ville.

7 526 cas sont encore à l’étude, c’est donc presque un fait que le nombre de personnes infectées continue d’augmenter dans les prochaines heures. Ce fut la minute par minute qui a laissé une nouvelle journée de lutte dans le pays mexicain par rapport à la COVID-19.

Coronavirus au Mexique, mardi 7 avril: minute par minute

Coronavirus Mexique | En pourcentage, le CDMX représente 24,97%, Edomex 10,70%, Puebla 6,40%, Jalisco 5,17% et Nuevo León 3,81%, ce qui représente un peu plus de la moitié des cas dans l’ensemble du pays avec 51,05%.Coronavirus Mexique | Mexico est celle qui présente les cas les plus positifs de toute la République, avec 609 cas. Il est suivi par l’État du Mexique, avec 261 patients, et Puebla, avec 156, qui a déjà dépassé Jalisco, une entité qui figurait régulièrement parmi les endroits avec les personnes les plus infectées.Coronavirus Mexique | La région Asie-Pacifique sera la plus touchée après la crise du COVID-19, où se trouve le pays du Mexique. Les prochaines semaines devraient être meilleures.Coronavirus Mexique | L’OIT estime que le marché du travail fait face à sa plus grande crise depuis la Seconde Guerre mondiale. Quelque 1 250 millions d’emplois sont menacés.Coronavirus Mexique | Le plan repose sur trois axes: l’investissement public et social, la création d’emplois (au moins deux millions) et l’approfondissement de l’austérité de l’administration publique fédérale.Coronavirus Mexique | Le programme vise à aider les travailleurs informels et les petites et moyennes entreprises, qui sont les plus économiquement touchés par l’urgence sanitaire décrétée par les autorités sanitaires pour empêcher la propagation de la nouvelle maladie.Coronavirus Mexique | Le président du Mexique, AMLO, a présenté un plan pour faire face à la crise économique causée par l’apparition de la pandémie de COVID-19, qui avait fait 125 morts jusqu’à lundi.Coronavirus Mexique | De cette façon, le pays est placé parmi les pays (redondance utile) avec un environnement moins réglementaire moins robuste. Le Mexique souffre d’une pénurie de problèmes infirmiers.Coronavirus Mexique | Il y a 20 à 29 agents de santé pour 10 000 habitants, un pourcentage très éloigné du Brésil, du Chili, du Panama et du Costa Rica.Coronavirus Mexique | Le président a déclaré que le journal fera cet appel jusqu’à ce que les dirigeants du parti manifestent, a également assuré qu’il montrerait aux partis qui ne font pas don du budget. L’AMLO a indiqué que les parties pouvaient donner en nature ou en argent, au moins la moitié de leur budget.Coronavirus Mexique | Le président Andrés Manuel López Obrador a lu la brochure aux partis politiques afin qu’ils allouent au moins la moitié de leur budget pour lutter contre la pandémie de COVID-19 qui se propage à travers le monde et le Mexique. “Je vous invite respectueusement à ce qu’aujourd’hui, demain, les parties expriment leur volonté de remettre ou de ne pas exercer au moins la moitié de leur budget”.Coronavirus Mexique | De plus, 633 patients sont actuellement guéris de COVID-19. Le pays poursuit sa courbe de croissance avec COVID-19.Coronavirus Mexique | Le pays signale 296 nouveaux cas et 31 nouveaux décès. Le Mexique compte 2 439 patients positifs pour COVID-19 et 125 actuellement décédés.

Coronavirus au Mexique, lundi 6 avril: minute par minute

Coronavirus Mexique | Le porte-parole a précisé que “Pandémie n’est pas un mot à utiliser à la légère ou avec négligence. S’il est mal utilisé, il peut provoquer une peur déraisonnable ou une acceptation injustifiée de la fin du combat, entraînant des souffrances inutiles et la mort. “Coronavirus Mexique | L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a relevé la cote du coronavirus Covid-19, qui est passé d’épidémie à pandémie. En ce sens, il a appelé les pays “à prendre des mesures urgentes et agressives”.Coronavirus Mexique | L’OMS a appelé les pays à lever prudemment les restrictions sur le coronavirus: «Ils doivent évaluer chaque étape. Les restrictions gardent la maladie sous contrôle. Si vous supprimez les restrictions, vous devez d’abord avoir une autre méthode pour supprimer les infections. »Coronavirus Mexique | Jusqu’au 5 avril, le ministère de la Santé du Mexique a signalé un total de 2143 cas confirmés et 94 décès confirmés par covid-19. A cette même date, selon l’OMS, le taux de mortalité s’élevait à 0,4 pour 100 000 habitants dans le pays.Coronavirus Mexique | Moins d’un mois après avoir enregistré son premier cas de COVID-19, le Mexique a été confronté à la pandémie de coronavirus grâce à une stratégie controversée qui contraste avec certaines recommandations de l’OMS.Coronavirus Mexique | Dans d’autres nouvelles, le Premier ministre britannique Boris Johnson est admis aux soins intensifs en raison de COVID-19.Coronavirus Mexique | Un jour après le plan de présentation économique du président AMLO, où aucun soutien aux grandes entreprises ou aux banques n’est envisagé.Coronavirus Mexique | Les dirigeants du PAN, du PRI et du PRD, au Sénat de la République, ont présenté ce lundi un accord économique émergent avec 10 actions prioritaires dans le domaine de la santé et de l’économie face à la crise COVID-19.Coronavirus Mexique | Une option qui est gérée dans la Liga MX est que la reprise du football est avec la Liguilla. La phase initiale serait de 10 équipes avec du repos dans le tour initial pour le leader et le sous-leader du tournoi Clausura. Pour l’instant, tout est en débat.Coronavirus Mexique | Le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell, a expliqué que sur le total des cas confirmés, 76% sont déclarés en ambulatoire, c’est-à-dire qu’ils peuvent faire face à la maladie à domicile, tandis que 24% ont dû être hospitalisés.Coronavirus Mexique | Le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré qu’il était en pourparlers avec Cuba pour un éventuel soutien médical pour faire face à la pandémie de coronavirus, à un moment où son gouvernement cherche à embaucher des milliers de spécialistes de la santé.Coronavirus Mexique | Les célébrités de l’émission n’ont pas non plus pu éviter de contracter le coronavirus mortel. Cette fois, la première actrice du Mexique, Cecilia Romo, a reçu un diagnostic de COVID-19.Coronavirus Mexique | AMLO a déclaré qu’il n’y aura pas de licenciement pour les travailleurs du stade, mais a demandé plus de dévouement et d’honnêteté pour la transformation du pays.Coronavirus Mexique | De même, AMLO a également indiqué qu’elle ne générerait pas plus d’impôts ou n’endetterait pas davantage la dette publique en cette période de crise due à COVID-19.Coronavirus Mexique | L’AMLO a assuré que son salaire et celui de tous les secrétaires gouvernementaux seraient abaissés, ainsi qu’il n’y aurait pas de bonus pour les directeurs adjoints en place dans la fonction publique pour cette année. Il s’agit d’une mesure du président du pays.Coronavirus Mexique | Selon les chiffres officiels obtenus hier soir, le Mexique a enregistré 2143 cas confirmés par COVID-19. De plus, le nombre de décès dus à ce virus qui attaque les poumons s’élève à 94.Coronavirus Mexique | Bonjour. Suivez-nous minute par minute de tous les incidents de COVID-19 à travers le Mexique.

Le Mexique entame un plan de distanciation face au défi d’une économie inégale

Lundi 23 mars dernier, le gouvernement mexicain a entamé un plan de quatre semaines pour contenir le COVID-19, avec le défi de suspendre les activités non essentielles dans un pays comptant 52 millions de pauvres et plus de la moitié des travailleurs informels.

Plus d’informations sur COVID-19 au Mexique

Coronavirus: suivez ici sur Google Maps les progrès en temps réel de la pandémie dans différentes parties du monde

Le Mexique commence déjà à être touché par le coronavirus

Les Caraïbes mexicaines, avec sa célèbre zone hôtelière à Cancun, souffrent de l’impact de la pandémie de coronavirus et ont enregistré une occupation de 36% lundi, ont annoncé les autorités.

Jusqu’à ce week-end, les autorités ont indiqué que dans cette zone, il y avait en moyenne 80 000 touristes “des niveaux d’occupation qui n’avaient pas été en place depuis de nombreuses années”.

Les touristes qui osent quitter leurs hôtels se sont tournés vers les plages publiques, pour profiter des bancs de sable qui leur permettent de former une sorte de piscines naturelles qui attirent les familles locales et étrangères.

Quels soins doit suivre un patient atteint de coronavirus?

· Ne pas se soigner soi-même · Suivre les instructions du médecin · Garder le repos à la maison · Ne pas agiter, embrasser ou embrasser · Lavez-vous les mains fréquemment ou désinfectez-les avec du gel à base d’alcool à 70% · Consommez des légumes tous les jours et des fruits et au moins huit verres d’eau ordinaire · Lavez la vaisselle, les verres et les couverts que vous utilisez avec de l’eau, du savon et du chlore.

Que faire si vous avez un coronavirus?

Ce que les spécialistes recommandent, c’est d’éviter la panique. Jusqu’à présent, la Chine, l’Italie, l’Iran et l’Espagne sont les pays les plus touchés coronovirus. La Organisation mondiale de la SANTE (OMS) recommande que pour tout symptôme, appelez les services de santé sans frais au 800-0044-800. Vous pouvez également rechercher des informations sur le portail officiel du ministère de la Santé.

Comment se transmet le nouveau coronavirus?

Le nouveau COVID-19 peut avoir été transmis à l’origine par contact direct entre les animaux et les humains. Cependant, de nouvelles informations ont confirmé que cette coronovirus il peut être transmis de personne à personne.

Le virus à l’origine de Covid-19 peut-il être transmis par voie aérienne?

Les études menées à ce jour suggèrent que le virus à l’origine du COVID-19 se transmet principalement par contact avec des gouttelettes respiratoires, mais pas par voie aérienne.

Les antibiotiques sont-ils efficaces pour prévenir ou traiter Covid-19?

Non. Les antibiotiques ne sont pas efficaces contre les virus, seulement contre les infections bactériennes. COVID-19 est causé par un virus, donc les antibiotiques ne fonctionnent pas contre lui. Les antibiotiques ne doivent pas être utilisés comme moyen de prévention ou de traitement de COVID-19. Ils ne doivent être utilisés que pour traiter une infection bactérienne en suivant les instructions d’un médecin.

