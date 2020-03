Coronavirus Mexique vivant, direct aujourd’hui mardi 31 mars: dernières nouvelles, cas infectés, décès | Message d’Andrés Manuel López Obrador | Voir la carte virtuelle du Covid 19 Off Side

5/6

Dans cette image publiée par le ministère de la Santé de l’Équateur, Catalina Andramuno, ministre de la Santé, prend la parole lors d’une conférence de presse à Guayaquil, Équateur, le 29 février 2020. – L’Équateur a rapporté samedi son premier cas de nouveau coronavirus, une femme âgée arrivée de Madrid à Guayaquil, faisant du pays le troisième d’Amérique latine, après le Brésil et le Mexique, touché par l’épidémie. Nous avons le premier cas confirmé de coronavirus en Équateur “, a déclaré Andramuno, notant que la femme équatorienne est arrivée d’Espagne” sans symptômes “le 14 février. (Photo par – / Ministère de la Santé de l’Équateur / .) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE – MANDATORY CREDIT “. PHOTO / Ministère de la Santé de l’Équateur” – PAS DE MARKETING – PAS DE CAMPAGNES PUBLICITAIRES – DISTRIBUÉ COMME SERVICE AUX CLIENTS