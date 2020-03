Coronavirus: Mikel Arteta s’est remis de sa contagion à Arsenal 2020 | Premier League

L’entraîneur d’Arsenal, l’espagnol Mikel Arteta, a révélé qu’il se sentait “complètement rétabli” du coronavirus, dont il a souffert il y a des semaines, à la veille du match de son équipe contre Manchester City et dont il s’est déjà remis. “Je me sens complètement rétabli. J’ai commencé à avoir des symptômes lorsque le club nous a appelés pour dire que nous pouvions être exposés au virus. J’ai ressenti quelque chose que je n’avais pas eu auparavant. Nous avons eu un match le lendemain contre Manchester City alors j’ai décidé d’appeler le médecin et Je lui ai demandé de rentrer à la maison “, a expliqué Arteta sur le site Internet du club de Londres.

Dès qu’Arteta a confirmé par les tests que le Covid 19 subissait “tout s’est passé très rapidement”. L’entraîneur a rencontré le médecin de l’entité et d’autres membres du club et a décidé de s’isoler. Le club a averti Arteta qu’il avait été exposé au virus d’une éventuelle contagion du propriétaire de l’Olympiacos. L’entraîneur espagnol a expliqué le développement ultérieur des événements.

“Nous avons eu un match le lendemain contre Manchester City, alors j’ai pris une décision et j’ai immédiatement appelé le médecin et lui ai demandé de rentrer chez lui. J’ai parlé avec Raúl, Edu, Vinai, Huss et nous avons établi une réunion ensemble”, a expliqué l’entraîneur. , qui indiquait la possibilité qu’un joueur ait également été infecté. “Je me suis souvenu que nous avions quelques joueurs qui avaient également été exposés. Il y a un grand risque là-bas et, en plus, j’ai été le premier à ressentir les symptômes, des symptômes très clairs”, a-t-il déclaré.

“Si tel était le cas, tous les joueurs et les personnes liées au club qui sont en contact avec moi quotidiennement sont exposés. Par conséquent, nous ne pouvons pas prendre cette décision, nous devons parler avec la Premier League, avec Manchester City et nous avons Je dois prendre une décision rapidement. ” “J’ai réalisé que tout le monde pouvait être exposé et que la situation était grave. Et vous pensez aux personnes avec lesquelles vous avez été en contact et à d’autres qui ont également pu nous contacter. Voilà la peur “, a expliqué Arteta.

L’entraîneur espagnol de l’équipe de Londres, qui a transmis la maladie avec sa femme, également infectée, a souligné les symptômes dont il souffrait, qui n’étaient pas inconnus. “En termes de symptômes, cela ressemblait à un virus normal. J’ai eu trois ou quatre jours qui ont été un peu difficiles, avec un peu de fièvre et une toux sèche, et aussi une gêne thoracique. C’était tout.”

Arteta a insisté sur le fait qu’il était déjà guéri et que, heureusement, le coronavirus n’avait pas affecté ses enfants. “La partie compliquée de la situation est que j’ai des gens à la maison. Surtout à cause des trois enfants et j’étais inquiet. Ma femme en a souffert et ma nounou en a souffert. Dieu merci, les enfants ne l’ont jamais eue. Nous allons tous très bien maintenant “, at-il conclu.