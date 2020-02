Coronavirus, Milan découvre la peur: l’urgence bloque la ville. La matinée surréaliste des écoles de football | Serie A

Milan essaie d’avancer, entre ceux qui tentent de garder leur calme et ceux qui l’ont déjà perdu depuis quelques jours. Le virus Corona fait peur, vous le remarquez marcher dans les rues vides le soir ou échanger avec les restaurateurs: “A partir de jeudi, nous avions la salle pleine de réservations pour ce soir (hier, samedi) mais ce matin, ils ont tous appelé et annulé à cause de la grippe”, nous a-t-il dit a dit le propriétaire d’une entreprise de renom. Les gens ne font pas confiance, le piège pourrait être partout et alors il vaut mieux rester à la maison sinon forcé de bouger, mais

pas avant de vider les supermarchés pour s’approvisionner. Des étagères vides, des caisses d’eau s’épuisent, dans certains magasins il y a des scènes jamais vues dans ces parties.

COMMUNICATION DE MINUIT – Une préoccupation qui a également affecté le monde du football, non seulement à des niveaux élevés, mais aussi dans celui des centaines d’écoles de football de la région. La Lombardie a arrêté toutes les compétitions sportives, mais la communication officielle sur le téléphone des parents n’est arrivée qu’après minuit, avec les rencontres des garçons prévues pour huit ce matin. Beaucoup se sont demandé comment cela pouvait être possible et, en fait, la question ne trouve pas beaucoup de réponses. En effet, il n’en trouve pas.

RIEN N’EST RÉDUIT – Là où il y a de l’incertitude, il y a de l’anxiété et en ce moment historique, les deux à Milan marchent bras dessus bras dessous. La ville la plus avancée d’Italie a découvert la peur. Il y a de la peur à mener des actions qui nous accompagnent au quotidien: aller au bureau, faire du shopping, aller dîner. Rien n’est tenu pour acquis, dans la vie comme dans le sport. Les stades sont également fermés, comme il se doit. Une mesure qui nous fait mieux comprendre à quel point l’urgence est concrète, car le sport ne s’arrête qu’en de rares occasions et c’est ce que nous connaissons tous.