Coronavirus, Moratti: «Lukaku a clairement fait comprendre le danger, bon Inter pour faire parler Volpi. Sur les contrastes de la Ligue … ‘| Serie A

L’ancien président deInter Massimo Moratti a parlé à Tele Radio Stereo pour commenter l’urgence du coronavirus en Italie, sans épargner une critique du système de football et des conflits qu’il traverse: “C’est une mauvaise chose et décidément désaccordée avec la situation générale dramatique que les gens vivent avec espoir et désir de voir les choses en couleur – a déclaré l’ancien numéro nerazzurri – Profiter de cela pour ramener son avantage à la maison est l’une des pires choses qui puisse arriver: de nombreux exemples de non-union d’intention, dont nous aurions besoin d’heures Honnêtement, la Ligue de Serie A examine actuellement les intérêts des différentes sociétés et il est normal qu’elle puisse le faire, la seule chose est que la Ligue n’est pas unie même en son sein et cela laisse également des doutes sur son objectif. Les équipes de football ont les joueurs comme atouts et ceux-ci doivent être défendus, c’est une des raisons pour lesquelles il faut être très prudent pour recommencer: c’est aussi une question d’intérêt pour la défense de leur société et c’est l’une des raisons pour lesquelles je serais plus prudent que je n’ai peur des équipes de football en ce moment. ” «BRAVA INTER» – Moratti commente ensuite l’attitude des joueurs et des médecins dans la situation: “J’ai parlé aux médecins et je suis sincèrement très prudent et critique de cette envie de partir. Ici, en ce sens je crois que l’Inter se porte très bien, avoir laissé Piero Volpi raconter la mauvaise aventure qu’il a vécue et qui a montré à quel point elle est dangereuse. En ce qui concerne les joueurs, ils ont leur travail qu’ils aiment et ils sont nécessairement la conséquence de quelqu’un comme les clubs, les managers et les institutions. Ils ne peuvent rien faire d’autre que suivez ceci. J’ai seulement entendu Romelu Lukaku parler clairement en indiquant le danger. Ensuite, s’ils l’assurent que tout cela est sûr, il est évident que les joueurs ne peuvent pas faire autrement. “