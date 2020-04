Coronavirus: Mourinho et Davinson s’excusent d’avoir violé la quarantaine | Premier League

Frais dans la mémoire des Britanniques est la vidéo de José Mourinho, s’entraînant dans un parc public, avec les Colombiens Dávinson Sánchez, Tanguy Ndombele et Ryan Sessegnon. Sans respecter des distances minimales de 2 mètres entre elles, hors du domicile, normal.

Il semblait que Mourinho et ses services étaient au-dessus de la loi, qui ordonnait le confinement absolu, le respect de TOUS LES CITOYENS pour la quarantaine et l’exemple de la part de ceux qui sont les plus visibles.

Avant que les autorités ne pénètrent sur les lieux, Tottenham lui-même a lancé un appel au réveil si fort qu’il a accompli l’improbable: des excuses publiques de Mourinho.

«J’accepte que mes actions n’étaient pas conformes au protocole du gouvernement, car nous ne devrions avoir des contacts qu’avec des gens de chez nous. Il est vital que nous prenions tous part à ces mesures et suivions les conseils du gouvernement pour aider nos héros des services nationaux. Santé “, a déclaré le Portugais.

Le journal Mirror a expliqué qu’il n’y avait pas d’accord entre les trois joueurs et l’entraîneur pour s’entraîner, puisque Mourinho n’a proposé que d’aider Ndombele, qui vit dans son quartier et a hâte de briller en Premier League.

La circonstance s’est produite, selon les médias, qu’à proximité du Hadley Common dans le nord de Londres, où les photos ont été prises, Sánchez et Sessegnon vivent également, et qu’ils avaient cité séparément pour s’entraîner, faisant l’erreur de courir trop près de l’autre. “Mais ils n’ont pas participé à la session avec Ndombele”, a indiqué la source.

Un porte-parole de Tottenham Hotspur a déclaré à l’époque: “Nous avons rappelé à tous nos joueurs de respecter l’éloignement social lorsqu’ils font de l’exercice en plein air.” C’est évidemment ce qui, dans ce cas, n’a pas été respecté.

Le repentir de Mourinho et des joueurs est dû au fait qu’ils comprennent qu’en tant que personnalités publiques, ils doivent être les premiers à respecter les règles, dans un pays qui a dépassé mercredi le chiffre de 7000 morts par Covid-19.

