Coronavirus news: Don généreux de Guardiola suite à une pandémie | Ligue d’Espagne

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a fait don d’un million d’euros mardi pour des fournitures médicales dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, selon l’EFE.

L’argent alloué par l’ancien entraîneur du FC Barcelone est destiné à la Fondation Ángel Soler Daniel, qui gère le Collège des médecins de Barcelone, et sert à l’achat et à la production de matériel et d’équipements de santé dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. .

Cette contribution s’ajoute à la campagne de dons promue par le Collège des médecins de Barcelone, qui vise à collecter des fournitures médicales pour l’achat de fournitures et d’équipements médicaux.

Le don du technicien espagnol servira également à financer la production alternative (via l’impression 3D et autres) de respirateurs et d’autres éléments de protection pour le personnel de santé.

Le million d’euros versé par Guardiola s’ajoute aux 33 000 euros que la faculté de médecine a collectés, lors d’une campagne qui a débuté le 21 mars.

Le matériel sera distribué aux centres de santé de toute la Catalogne, en fonction des besoins et des urgences, et en coordination avec le service de santé de la Generalitat. D’autre part, et comme l’EFE l’a appris, Josep Guardiola a également été impliqué dans des projets de recherche pour obtenir des médicaments qui empêchent la transmission de COVID-19, ainsi que le vaccin contre ce coronavirus, dans lequel le médecin travaille Bonaventura Clotet et le chercheur Oriol Mitjà.