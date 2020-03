Coronavirus news: les joueurs européens baisseraient leur salaire pour aider | Bundesliga

La pandémie de coronavirus Covid-19 est un scénario tellement impensable que chaque nouvelle chose génère plus d’incertitude. La progression de la maladie est implacable et les besoins de santé ont fini par déplacer tous les autres problèmes, y compris le football.

Et au milieu de la crise, avec tous les tournois de football dans le monde suspendus et sans garantie de se terminer dans la saison en cours, beaucoup anticipent une crise économique sans précédent qui entraînerait même une industrie aussi puissante que le football.

Désormais, malgré l’absence de concurrence, les managers travaillent sur d’éventuelles mesures pour éviter un effondrement. Et parmi eux, les grands protagonistes, les footballeurs, envisagent de faire des sacrifices économiques pour prêter main forte à la crise.

C’est ainsi que, selon le journal allemand Bild, les joueurs et managers du Bayern Munich vont réduire leurs salaires de 20% avec un signe de solidarité en pleine crise de coronavirus et pour éviter les coupures de personnel.

La source indique que la décision a été prise conjointement par la présidence, dirigée par Karl-Heinz Rummennige, le directeur sportif, Hasan Salihamidziz, et certains représentants de l’équipe, tels que le capitaine Manuel Neuer, Thomas Müller, David Alaba et Thiago. C’est peut-être la voie qui mène aux décisions d’autres clubs et joueurs à hauts salaires en Bundesliga, un scénario qui n’a pas encore été officiellement abordé mais qui est à l’étude.

C’est la même réalité que l’on vit en Espagne, bien que l’association des footballeurs ait encore des scrupules, dérivée du fait que les joueurs, par exemple, n’arrêtent pas de travailler ces jours-ci et ne sont pas responsables du manque de compétition. Cependant, selon des médias tels que COPE, les dialogues entre les clubs et les joueurs progressent pour faire des réductions de salaire qui évitent la même vague de licenciements et de défauts qui arriveront sûrement lorsque la pandémie permettra le rétablissement de la normalité.

L’Angleterre est un autre des pays qui considèrent les baisses de salaires comme une mesure pour sauver, en particulier les petits clubs, d’une débâcle. Le fait est que là-bas la grande source de revenus est les droits de télévision, qui couvrent toutes les divisions professionnelles avec des millions de sommes, mais sans concurrence il n’y a rien à transmettre et la grande crainte est que les exigences millionnaires condamnent économiquement les plus faibles.

Le syndicat, selon des journaux comme The Mirror et The Sun, ne s’oppose pas à la mesure compte tenu de la gravité de la situation.