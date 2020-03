Coronavirus news: Premier League suspendue jusqu’au 4 avril | Premier League

La Premier League anglaise (EPL) a suspendu tous ses matches jusqu’au 4 avril au moins en raison de l’épidémie de coronavirus, comme annoncé dans le communiqué de mercredi. Le moment de la reprise du championnat sera décidé “sur la base des recommandations médicales et des conditions en vigueur à ces dates”.

La décision de suspendre le football professionnel en Angleterre a été adoptée à l’unanimité lors de la réunion de ce vendredi, indique l’EPL.

De cette façon, les joueurs colombiens qui participent à ce tournoi, tels que Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Steven Alzate et Jefferson Lerma, joueurs qui avaient été bloqués par Carlos Queiroz pour l’équipe nationale colombienne, arrêteront de concourir et s’isoleront dans leurs résidences.

Le directeur exécutif Richard Masters a souhaité un prompt rétablissement à l’entraîneur espagnol d’Arsenal Mikel Arteta et au joueur de Chelsea Callum Hudson-Odoi, qui se sont révélés positifs pour le test du coronavirus.

“Dans cette situation sans précédent, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clubs, le gouvernement, la Footmann Association et la Ligue anglaise de football et nous pouvons garantir que la santé et le bien-être des joueurs, du personnel et des supporters sont notre priorité”, indique le communiqué.

Les responsables du premier ministre essaieront de reprogrammer le calendrier “quand il est sûr de le faire” et promettront de nouvelles informations le cas échéant.