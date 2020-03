“Coronavirus? Nous mettons tout entre les mains de Dieu. J’espère que le football recommencera en mai”

NAPLES. Record aujourd’hui de décès en Italie concernant l’urgence Covid-19 qui frappe le pays, un record très triste qui pousse le gouvernement vers des mesures encore plus restrictives pour atténuer la phase de contagion et inverser la terrible tendance négative déclenchée par deux semaines.

MOMENT DÉLICAT, CONFIANCE EN DIEU

Dans une phase aussi délicate, notre rédaction poursuit son travail d’information entre l’actualité et le football, en essayant de recueillir les opinions des exposants du monde du sport professionnel et amateur. À cet égard, nous avons atteint l’opérateur de marché et ex diesse d’Afragolese et Giugliano, Livio Scuotto, avec laquelle nous avons essayé de donner une clé pour comprendre la situation non seulement d’un point de vue sportif.

“Je suis un fervent croyant, dans des moments comme celui-ci, je crois que d’abord l’aide de Dieu est nécessaire, par cœur je ne me souviens pas de quelque chose comme ça qui arrête le monde entier. Nous parlons d’un événement catastrophique, non seulement du point de vue de la santé avec de nombreux décès et des personnes en soins intensifs, mais aussi du point de vue économique. – a commencé Scuotto – Parler de football devient maintenant complètement hors de propos, en tant que croyant, je pense que seul Dieu peut nous soutenir et nous aider dans la lutte contre cet ennemi invisible. Pour moi maintenant la prière est la seule arme capable de rassurer les gens, il faut faire confiance à celui qui a créé le monde car je suis sûr qu’il ne nous laissera pas seuls “.

FOOTBALL, FAR SHOOTING

Le football reprend pour le 3 avril, mais la croissance de la courbe de contagion préfigure un report obligatoire: «À mon avis, il sera difficile de recommencer dans un court laps de temps, je pense qu’en avril il y aura un autre décret qui prolongera tout en mai. Entre autres choses, il ne faut pas oublier qu’après tant de mois, il sera impossible de commencer immédiatement avec le football joué, surtout chez les amateurs, il faudra au moins deux semaines pour récupérer un minimum de condition athlétique. Tout est évidemment lié à l’épidémie et à sa conclusion, le football est un jeu d’équipe et il y en a beaucoup d’asymptomatique, ce n’est pas facile de gérer une telle chose “.

PRÈS DU COMBAT, À LA MAISON …

Au cours des deux dernières semaines, de nombreux citoyens ont été contraints de rester à la maison, les sorties réduites à l’essentiel pour atténuer l’infection, tout le monde a trouvé un moyen d’éloigner les mauvaises pensées et la peur: «À l’exception des activités qui produisent des biens essentiels, l’ensemble du système a non seulement arrêté le sport. J’en profite pour faire un grand applaudissement aux agents de santé qui donnent leur vie pour les autres, je pense aux médecins, aux infirmières, mais aussi aux opérateurs de la croix rouge et de la protection civile. – se souvient Scuotto – La situation actuelle nous touche profondément, cela semble être un cauchemar, nous ne pouvons toujours pas trouver les bonnes contre-mesures contre cet ennemi invisible. L’homme seul est fragile, nous le voyons tous, face à de telles choses, nous devons tout remettre entre les mains de Dieu. Que faisons-nous à la maison? Nous lisons, nous lisons sur la situation, nous regardons les nouvelles et, en ce qui me concerne, je lis souvent aussi la Bible qui, étant un livre prophétique, présente également quelques enseignements pour la situation que nous vivons. Cependant, nous devons suivre les instructions des autorités, des scientifiques et des politiciens qui nous gouvernent, chaque jour je prie que Dieu lui donne la sagesse dans ses choix et puisse les bénir en lui donnant la force de faire face à cette urgence “.

FOOTBALL ENTRE SALAIRES ET VEUT REPRENDRE

Le système de football subira clairement des conséquences graves d’un point de vue économique, une fois l’urgence sanitaire résolue, il faut alors compter les dégâts et prendre les mesures appropriées: “Baisser les salaires? J’espère vraiment que tous les footballeurs professionnels, en particulier ceux qui gagnent des sommes importantes, pourront continuer à aider les gens. Nous avons besoin de beaucoup de charité, de beaucoup d’humanité, car si chacun fait sa part, nous pouvons limiter les dégâts. Les footballeurs professionnels en ont eu beaucoup, donc je pense qu’ils peuvent redonner quelque chose dans des moments comme celui-ci. Amateurs? Là le discours est différent, la situation est vraiment tragique car il n’y a pas de contrats mais beaucoup de garçons ont des familles et vivent de cela, j’espère que même dans les petites réalités il y a du bon sens. – explique Scuotto – Aujourd’hui, parler de football semble vraiment superflu, il est clair que nous espérons pouvoir recommencer au moins en mai, cela signifierait que l’urgence prend fin. De quelle manière? Peut-être ne jouer que la pièce, car alors il y a les échéances des contrats au 30 juin et tout serait plus complexe. Le football est aussi mon monde, donc j’espère une reprise, je pense que recommencer avant mai sera compliqué pour n’importe quelle ligue “.

MESSAGE D’ESPOIR ET D’AVERTISSEMENT

Dans un monde souvent trop compétitif, la situation tragique que nous vivons tous peut devenir un motif de réflexion sérieuse sur les comportements et choix futurs: «J’espère que le bon sens prévaudra à la reprise, j’espère que tous les sportifs comprennent qu’au-delà du une saine compétition, il doit y avoir moins de méchanceté et plus de respect, de cœur et d’humilité dans ce que vous faites. Tôt ou tard nous finirons tous, nous quitterons cette vie, donc nous devons l’arrêter avec certains comportements, nous sommes tous appelés à une réflexion sérieuse pour recommencer mieux qu’avant “.