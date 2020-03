“Coronavirus? Nous sommes 9 joueurs positifs en Sampdoria”

Morten Thorsby, footballeur du Sampdoria résultat positif à coronavirus, a accordé une interview à Leeuwarder Courant. Le milieu de terrain norvégien a évoqué sa situation et celle de ses coéquipiers.

“Je vais assez bien, j’ai mal à la tête, un peu de fièvre et un peu de douleur musculaire. Légers symptômes de grippe. Il est plus ennuyeux de rester chez soi car on ne peut pas sortir. Le virus a maintenant été diagnostiqué chez neuf joueurs de la Sampdoria. Nous sommes tous en quarantaine. Le club fait les courses. À Gênes, il y a moins de chaos qu’en Italie du Nord. Les gens sont vraiment en difficulté là-bas. Personne ne sait comment cela se terminera. Heureusement, les mesures prises par le gouvernement sont suivies avec une grande discipline par les Italiens. Maintenant, parce qu’au début c’était un problème. Il y a quelques semaines, beaucoup n’ont pas écouté. Il y avait des gens qui sortaient et devaient être mis en quarantaine. Nous avons tous vu à quelle vitesse le virus s’est propagé. “

Ce sont les mots de Thorsby qui loue les Italiens qui respectent les règles et dit à tout le monde quels sont ses symptômes.