Coronavirus | “Nous sommes une expérience dans le monde”, l’histoire d’un footballeur péruvien en Suède, champion du monde en Chine Reste du monde

Les modes de vie sont très divers. Christian Brahona, depuis son plus jeune âge, était sûr de deux choses: il aimait la nourriture de sa mère et quand il serait grand, il se consacrerait au football. Il n’a jamais imaginé qu’avant de terminer l’école primaire, il voyagerait vers un autre continent, cela lui ouvrirait les portes du futsal international et vivrait un quarantaine privée en Suède.

Chrétien Il a grandi à Mangomarca, une urbanisation de San Juan de Lurigancho. À l’âge de 6 ans, il est inscrit à l’académie de Alliance de Lima, où son talent l’a amené à être sélectionné parmi de nombreux enfants pour faire partie de ses divisions juniors. Il y est resté près de cinq ans, dont il garde de très bons souvenirs.

“J’ai joué pour Alliance de Lima dans la catégorie 90 ′ jusqu’à 11 ans. Je me souviens être allé à l’entraînement et j’ai pu voir la pratique Jefferson Farfán et Josepmir Ballón. Ils étaient adolescents quand je suis allé à Matute. Ce fut une très belle étape de ma vie », dit-il. Chrétien de la Suède à Par, un pays qui lui a ouvert des portes et lui a permis de continuer sa passion: le football.

Christian Barahona, champion du monde de futsal, faisait partie de la division juvénile d’Alianza Lima. (Photo: Facebook)

Avant de terminer l’école primaire, elle est allée avec sa mère en Suède, un endroit où elle ne connaissait pas la langue ni où elle se trouvait. «Ils parlent anglais et suédois ici, donc je n’ai pas compris les cours. Avec les quelques enfants qui parlaient espagnol, je pouvais rattraper mon retard, la seule chose qui m’a aidé était le football. Je me suis rapidement fait des amis à cause de sa qualité, même s’il parlait mâché », se souvient Barahona avec affection, car c’était le début de sa carrière.

Du Pérou au monde

Son bon pied lui a permis de se démarquer, notamment sur l’aile droite, mais ce n’est qu’en 2016 qu’il a atteint le futsal. «Je suis allé au futsal, car il ressemblait beaucoup aux« pichangas »que j’aimais avec mes amis dans la cour de l’école. Je sentais qu’il était mieux adapté à mon style de jeu, avec plus de toucher du ballon “, confesse-t-il. Chrétien, qui agit aujourd’hui comme un extrême Hammarby, la même équipe qui lui a ouvert les portes à son arrivée en Suède alors qu’il était enfant.

Ses prouesses avec le ballon ont fait de lui le partant incontesté à chaque match, alors quand le moment est venu de choisir la délégation qui se rendrait en Chine pour représenter la Suède au Coupe du monde de l’Alliance internationale de futsal (IFA), Chrétien c’était de toute façon. Avec un passeport en main – il a la double nationalité – et une valise pleine d’illusions, il est allé chez le géant asiatique dans le but d’apporter la coupe et c’est tout.

Christian Barahona s’est rendu avec son équipe, Hammarby, en Chine pour la Coupe du monde de futsal IFA 2019. (Photo: IFA)

«Nous avons affronté les délégations de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie, qui étaient les favoris, ainsi que la Chine jusqu’à la finale contre le Mexique. Nous avons dû aller aux sanctions, mais cela en valait la peine. Ce fut l’une des plus belles expériences que j’ai eues, même si je n’avais jamais imaginé que des mois plus tard le coronavirus se produirait », a-t-il commenté Chrétien, qui continue d’assister aux entraînements de son équipe, mais uniquement en champ libre et en respectant les règles de distance.

Christian Barahona (au centre de la coupe) a été couronné champion du monde de futsal IFA 2019 en Chine. (Photo: Facebook)

Coronavirus en Suède

Le coronavirus Il a stoppé la ligue de futsal en Suède, l’un des pays qui a le plus résisté à l’application de mesures extrêmes contre ce virus. Le tournoi est resté en demi-finale, où Hammarby il a gagné le match de visite. Ici, les écoles et les restaurants sont toujours ouverts, tandis que le nombre de personnes infectées ne s’arrête pas. Ce n’est que dans le dernier rapport de l’hôpital Johns Hopkins que dans ce pays, 12540 personnes infectées et 1333 décès.

«Il n’y a pas de quarantaine ici. Seuls ceux de plus de 70 ans sont isolés. Je pense que nous sommes une sorte d’expérience, car le gouvernement ne fait que suivre les ordres de certains «experts» qui disent comment les choses devraient être gérées. Je comprends qu’ils ne veulent pas générer de panique, mais chaque jour il y a de plus en plus de morts et de touchés. Stockholm, où j’habite, est la ville la plus touchée », raconte avec grand regret Chrétien, qui a préféré effectuer sa propre quarantaine, pour sa santé.

Chrétien Il prévoyait également de retourner au Pérou au début du mois, mais la fermeture de la frontière a modifié ces plans. “J’espère que tout redeviendra normal bientôt et que quand cela se terminera, je pourrai retourner dans mon pays et voir ma famille”, admet-il avec un ton d’espoir. La vérité est que nous attendons tous la même chose.

