“Coronavirus? Nous sortirons, mais le football ne sera plus jamais le même”

QUATRIÈME (NA). À la maison Quartograd, le technicien Enzo Longobardi analyse le moment dans le pays et l’urgence du coronavirus qui a déformé la vie quotidienne des gens et qui aura inévitablement des répercussions à l’avenir.

MOT A MISTER

«Parler du football, alors que beaucoup luttent encore pour la vie, semble vraiment hors de propos. Grâce à l’énorme engagement des médecins, des infirmières et de tout le personnel de santé, je reste confiant que nous nous en sortirons bien qu’avec beaucoup de difficultés. – souligne Longobardi – Une fois cette urgence surmontée, rien ne sera plus pareil, après des mois d’arrêt du football, ce ne sera plus pareil. Aujourd’hui, les grands clubs professionnels riches en argent et sponsors sont en difficulté, encore moins les petits clubs de football amateur qui ont réussi grâce aux apports des entreprises locales qui sont aujourd’hui en plein désarroi “.

PEUR ET … CONFIANCE

Une pensée à ceux qui doivent aujourd’hui faire face à des difficultés sanitaires et économiques, avec un espoir pour l’avenir: «Il ne sera pas facile de partir de là où tout s’est arrêté, dans le football amateur, les enfants se contentent souvent de remboursements pour poursuivre leur passion, un petite contribution pour arrondir. Pour de nombreux joueurs, c’est un après-travail, ils consacrent du temps au football en le retirant aux familles ou au repos. Je crains que tout cela ne disparaisse quand je recommence, je vois des magasins autour de moi, des activités en difficulté qui n’auront certainement plus la force de soutenir économiquement les équipes. – souligne l’entraîneur – Aujourd’hui, mes pensées vont à tous ces gars, à ceux qui se sont exposés économiquement et ne savent toujours pas comment interpréter ces changements. Quartograd? Cependant, je veux laisser un message d’espoir à mes garçons et à tous ceux qui sont impliqués dans le football, nous nous retrouverons sur le rectangle vert avec une balle entre nos pieds “.