“Coronavirus? Nous voyons la lumière au fond du tunnel mais malheur à baisser votre garde”

ROME. Hier soir, sur les micros de “Che tempo che fa”, le Ministre de la santé L’Italien a consciencieusement précisé la position du gouvernement sur les mesures visant à contenir l’infection, qui devraient être prolongées jusqu’à Pâques.

LA CLARIFICATION DU MINISTRE

“Depuis plusieurs semaines, la communauté scientifique travaille avec l’Agence des médicaments pour encourager le plus grand nombre d’essais. En ce moment, cependant, afin d’avoir des résultats immédiats, nous devons continuer à maintenir des mesures de confinement et les bons comportements de la part de chaque citoyen. – états Espoir – L’Italie n’a pas de solution particulière pour le virus pour le moment, à l’exception de l’extension des restrictions. Nous devons envoyer un message clair aux gens, nous commençons à voir les premiers effets et signaux encourageants des salles d’urgence des zones les plus touchées par l’urgence. Nous allons dans la bonne direction, mais nous ne devons pas baisser la garde, si nous pensions déjà à bloquer les mesures de confinement, nous commettrions une grave erreur et annulerions tous les efforts consentis jusqu’à présent. Nous commençons à voir une petite lumière au bout du tunnel, nous sommes au milieu de la crise et nous ne devons pas nous leurrer mais insister sur les mesures déjà prises “.