Coronavirus, OK est arrivé: Juve-Inter, Milan-Gênes et 3 autres matchs à huis clos | Primapagina

C’est désormais officiel: certaines courses du week-end prochain se joueront à huis clos. La confirmation vient de Vincenzo Spadafora, Ministre des Sports, qui s’est exprimé sur les microphones TG2 à la fin du Conseil des ministres: “Il existe déjà des mesures qui interdisent les événements jusqu’à dimanche prochain. Initialement, c’était pour la Lombardie, la Vénétie et le Piémont, maintenant nous nous sommes également étendus au Frioul Vénétie Julienne , Émilie-Romagne et Ligurie. L’interdiction des événements sportifs demeure, pour certains événements nous avons donné la possibilité de les réaliser à huis clos. La mesure n’a pas été étendue au reste de l’Italie car les conditions pour des mesures sérieuses n’existent pas».

LES MATCHS – À l’heure actuelle, donc, à huis clos Udinese-Fiorentina, Milan-Gênes, Parme-Spal, Sassuolo-Brescia et Juventus-Inter. Portes ouvertes régulièrement Lazio-Bologne, Naples-Turin, Lecce-Atalanta et Cagliari-Rome. La Sampdoria-Vérone, prévue pour lundi, reste à évaluer. Interdiction toutefois des déplacements des partisans des régions concernées: dans le cas particulier, il s’agit de supporters de Bologne, Turin et Atalanta.

SÉRIE B – Pour comprendre, cependant, ce qui se passera en Serie B. Aujourd’hui, Balata avait déclaré: “Nous avons besoin d’une seule direction, la FIGC a déclaré qu’elle était disponible pour jouer à huis clos, mais nous devons attendre et évaluer”. Après les paroles de Spadafora, portes fermées possibles pour Entella-Crotone, Cittadella-Cremonese, Venise-Cosenza et Chievo-Livorno.