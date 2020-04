Coronavirus Pérou | Bonus indépendant 380 semelles | Google Maps | LIEN | SAVOIR ICI Où il y a un caissier multifonctionnel à collecter | Retrait | Agent | Banque de la nation | Applications | Smartphone | Téléphones portables | Apps | BN | Entité financière | Covid-19 | Pandémie | Pérou | Lima | Province | EMPADRONADOS COTÉS | NNDA | Technologie NNRT

Une des choses que vous devez savoir si vous en bénéficiez. Avez-vous obtenu le lien indépendant de 380 semelles et vous ne savez pas où il y a Caissier polyvalent près de chez vous? Google Maps C’est devenu l’une des applications les plus utilisées ces derniers jours pour pouvoir savoir précisément où se trouvent les cas de coronavirus, ainsi que le nombre total de personnes infectées par covid-19 dans le monde.

Mais ce n’est pas tout. Grâce à Google Maps une personne peut savoir exactement si le Metropolitan, le marché, la pharmacie, le train électrique, le supermarché, l’apothicaire, la cave, entre autres services essentiels fonctionnent et quelles sont leurs heures.

Ces derniers jours, les utilisateurs qui ont profité de la Caution indépendante de 380 soles, accordée par le gouvernement du Pérou, Ils cherchent à savoir quelles agences ou banques peuvent retirer de l’argent de celles-ci.

Selon le web gob.pe Quiconque en a bénéficié peut retirer le montant total de 380 soles d’un Caissier polyvalent près de chez moi. Il fait même remarquer qu’il n’est pas nécessaire d’aller à la fenêtre pour récupérer.

De cette façon, vous pourrez savoir quels sont les guichets automatiques Multired qui sont dans votre maison, vous pourrez même voir jusqu’où vous devez marcher. (Photo: Google Maps)

Pour cela, vous devez entrer Google Maps et, dans la barre de recherche, mettez le mot “Multired Cashier”. À ce moment, une série de points rouges apparaîtra. Trouvez celui qui est le plus proche de chez vous.

Même à travers Google MapsVous pouvez également rechercher d’autres établissements, comme par exemple la banque de la Nación ou une agence de la même institution financière. N’oubliez pas de connaître les heures d’ouverture de celui-ci et s’il est complètement rempli grâce aux informations fournies par le plan de l’entreprise Mountain View.

Voulez-vous aller à la banque? Depuis l’ordinateur ou votre téléphone portable, vous pouvez voir les heures financières mises à jour. (Photo: Google Maps)

Comment retirer au guichet Banco de la Nación si je n’ai pas de carte Multired?

Le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) a indiqué que ce nouveau soutien financier a commencé à être déposé le mercredi 8 avril, ciblant environ 780 000 ménages vulnérables avec des travailleurs indépendants, identifiés dans la liste des ménages bénéficiaires, approuvée par le MTPE via Résolution ministérielle n ° 075-2020-TR.

Maintenant, puisque la livraison de la caution est effectuée uniquement par l’intermédiaire de la Banco de la Nación, mais que vous n’êtes pas client de cette entité financière, ne vous inquiétez pas. Le système développé par le MTPE est conçu pour les personnes qui n’ont pas de compte d’épargne bancaire ou de carte pour accéder au réseau ATM Multired.

COMMENT SAVOIR SI JE RECEVRAI LE BONUS S / 380 POUR LES INDÉPENDANTS?

Pour savoir si vous faites partie de l’univers des bénéficiaires, vous devez entrer dans la plateforme virtuelle bonoindependiente.pe, activée le mardi 7 avril par le ministère du Travail.

Sur cette page Web, vous pouvez savoir si vous avez été inclus dans la liste des ménages bénéficiaires. Il vous suffit de saisir le numéro et la date d’émission de votre Document d’identité nationale (DNI) pour accéder aux informations. Ensuite, vous devez suivre les étapes suivantes:

Entrez www.bonoindependiente.pe.Entrez votre numéro à la date d’émission de votre DNI.Une fois que vous avez entré vos données, il apparaîtra dans la fenêtre que vous soyez ou non dans la liste des bénéficiaires.

COMMENT RECEVOIR DES BONUS INDÉPENDANTS SI JE N’AI PAS DE COMPTE À LA BANQUE NATIONALE?

Après avoir vérifié que vous êtes un bénéficiaire, vous devez obtenir votre clé secrète à quatre chiffres, en entrant les données et le numéro de votre téléphone portable dans le même web bonoindependiente.pe, vous recevrez un SMS sur votre téléphone portable avec la clé secrète à quatre chiffres. mot de passe, rendez-vous à la caisse ou à l’agence Banque de la nation le plus proche et composez à partir de votre cellulaire * 551 # pour accéder à la banque cellulaire. Une fois à l’intérieur, entrez la clé secrète à quatre chiffres que vous avez reçue dans le message texte, sélectionnez l’option 4, “Retrait”, entrez la contribution à retirer (S / 380) et confirmez l’opération. Vous recevrez alors un nouveau message texte et un autre mot de passe à quatre chiffres, que vous utiliserez pour retirer le bon au GAB ou à l’agent. Dans les GAB, choisissez l’option “Retrait sans carte”, entrez le mot de passe et Prêt, il convient de noter que la clé que vous avez générée via votre téléphone portable doit être enregistrée. Cela, en premier lieu, n’avait qu’une heure de validité. Avec les nouvelles informations, cela a été prolongé jusqu’à deux jours en cas de défaillance du réseau de communication et vous pouvez donc effectuer le processus à tout moment. vous en avez besoin. N’oubliez pas de tenir le lecteur éloigné et d’utiliser le masque de façon obligatoire.

Conditions requises pour obtenir le bonus indépendant

Le MTPE a noté que la subvention sera accordée à environ 780 000 ménages vulnérables avec des travailleurs indépendants, identifiés dans la liste des ménages bénéficiaires et qui répondent à ces critères importants:

Pour figurer dans le Registre général des ménages des Midis, avec la classification socio-économique des non-pauvres. Les ménages doivent être situés dans des endroits géographiques plus vulnérables à la santé, selon le ministère de la Santé. Ils ne doivent pas être inclus dans les programmes sociaux Contigo, Juntos et Pensión 65, ni avoir reçu le bon 380 que les Midis ont délivré il y a quelques jours. Les membres bénéficiaires ne doivent pas être inscrits sur les listes de paie du secteur public ou privé ni avoir un contrat avec le secteur public. Ils doivent avoir un revenu mensuel de moins de 1200 soles, selon les informations de Sunat et du SBS.

D’un autre côté, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a souligné qu’il est essentiel que les personnes qui accèdent Bonus indépendant respecter scrupuleusement la modalité qui est déterminée à rendre la collecte efficace.

QUAND LE BONUS INDÉPENDANT SERA-T-IL DÉPOSÉ?

Du mercredi 8 avril la caution de 380 semelles commencera à être déposée auprès des travailleurs indépendants. Le MTPE a précisé que s’il est l’un des bénéficiaires, il doit avoir un compte dans la Banco de la Nación, car l’argent sera déposé dans cette banque automatiquement.

Pendant ce temps, selon les informations d’Andina, si le travailleur indépendant n’est pas un client de banque, il doit suivre les étapes indiquées sur la plateforme afin de créer son accès aux services bancaires mobiles de Banco de la Nación via son téléphone portable.

De même, dans les deux cas, le bon peut être retiré dans un guichet automatique ou un agent autorisé à proximité de votre domicile, en évitant les files d’attente aux fenêtres des agences Banco de la Nación.

Si je n’ai pas de compte sur Banco de la Nación, comment puis-je collecter le bonus?

Selon l’agence Andina, si un travailleur indépendant n’a pas de compte à la Banco de la Nación, il doit suivre les étapes indiquées sur la plateforme afin de créer son accès aux services bancaires mobiles de cette banque via son téléphone téléphone portable.

Une fois le le bonus est déposé Elle peut être retirée d’un GAB ou d’un agent agréé proche du domicile du bénéficiaire, afin d’éviter les files d’attente aux fenêtres des agences BN.

Quelque 360 ​​000 indépendants ont enregistré leur téléphone portable pour collecter des bonus

Le président exécutif de la Banco de la Nación (BN), Luis Alberto Arias Minaya, a déclaré aujourd’hui que les bénéficiaires de l’Obligation indépendante s’élèvent à 800 000, dont seulement 100 000 sont clients de ladite institution financière.

Il a déclaré que le gouvernement avait organisé deux transferts monétaires (obligations), destinés aux ménages en situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté; et aux travailleurs indépendants, c’est-à-dire à ceux qui ne sont pas salariés.

“Quant au cautionnement indépendant, 800 000 personnes en sont bénéficiaires, dont 100 000 clients de Banco de la Nación et 700 000 non”, a-t-il dit.

Il a noté que pour les 700 000 bénéficiaires qui ne sont pas en banque, Banco de la Nación transfère l’argent sur leur téléphone portable.

De plus, sur les 360 000 qui ont enregistré leur téléphone portable, 300 000 ont déjà fait envoyer leur code d’accès au * 551 #.

“Ce mot de passe n’expire pas”, a-t-il souligné dans son compte sur le réseau social Twitter.

La caution indépendante de 380 soles, accordée aux ménages ayant des travailleurs indépendants en situation de vulnérabilité économique, peut être collectée jusqu’à 30 jours après la fin de l’urgence sanitaire en raison de l’épidémie de coronavirus; c’est-à-dire jusqu’au 10 juillet de cette année. De plus, au cours des prochaines semaines, le dirigeant autorisera la livraison d’une deuxième obligation indépendante.

Coronavirus au Pérou: les travailleurs de MYPES recevront une prime de 760 semelles par mois pendant trois mois

Comment savoir si je suis bénéficiaire du deuxième bonus?

Les personnes choisies pour recevoir le premier bonus de 380 soles recevront également le second, puisqu’elles figurent déjà dans la liste des familles vulnérables confrontées à la crise. Cependant, il est possible qu’une famille qui n’était pas enregistrée dans la première tranche soit dans la seconde, puisque l’État a mis à jour ses registres.

Le président Vizcarra, de Tumbes, a annoncé qu’une fois les premières obligations terminées, on connaîtra le jour où les secondes pourront être récupérées. Comment le faire? Entrez www.bonoindependiente.pe (si vous êtes un travailleur indépendant) ou bono.yomequedoencasa.pe (si votre famille est dans le registre de la pauvreté ou de l’extrême pauvreté).

Bon S / 760 pour les familles du secteur rural

Le président de la République, Martín Vizcarra, a annoncé aujourd’hui l’approbation d’un cautionnement de 760 soles pour venir en aide aux familles du secteur rural, aujourd’hui soumises à l’isolement social obligatoire.

Lors d’une conférence de presse, le président a précisé qu’un million de ménages ruraux bénéficieront du bon qui, contrairement à la zone urbaine, sera délivré dans une seule armée.

