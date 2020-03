Coronavirus Pérou EN DIRECT aujourd’hui, lundi 30 mars: chiffres officiels, cas confirmés et décès dans le pays | Conférence Martín Vizcarra et minute par minute à Lima, Piura, Lambayeque et plus hors-jeu

Coronavirus Pérou, Alerte SOS dans le pays. Ce lundi 30 mars, Par Il vous indique la minute par minute et les détails sur les morts, les infections et les chiffres officiels de la ministère de la Santé, dans cet état d’urgence où nous sommes prêts à combattre Covid-19. À la fin de dimanche dernier, il y avait 852 cas confirmés et 18 décès, selon les chiffres officiels du MINSA.

Au cours de la semaine, Martín Vizcarra a annoncé que la quarantaine sera étendue à 13 jours ainsi que la libération du CTS jusqu’à un montant de 2 400 semelles. Le président de la République donnera une nouvelle conférence de presse lundi, pour déclarer et annoncer les mesures sanitaires, économiques et sociales après l’impact de Covid-19.

Coronavirus au Pérou, lundi 30 mars: minute par minute

Bonjour. Nous commençons par la minute par minute et les nouvelles avec le décès du Covid-19 dans notre pays

Quels patients iront au nouvel hôpital d’Ate?

La Villa Panamericana accueillera des patients porteurs du virus, mais ceux qui sont sérieux et ont besoin d’aide avec de l’oxygène seront transférés à Hôpital Ate. Le Comité d’organisation de Lima 2019 a fait l’une des sept tours disponibles.

Qu’est-ce que l’obligation bénéficiaire 380 soles?

Tout a commencé maintenant. À partir de ce lundi, aux premières heures de la journée, entrez dans le portail Web que le gouvernement du Pérou a activé et découvrez si vous bénéficiez de l’isolement obligatoire dicté par l’exécutif. Le Ministère du développement et de l’inclusion sociale (MIDIS) La mesure a commencé à partir de ce 23 mars avec l’octroi de la subvention monétaire aux ménages en situation de pauvreté et d’extrême pauvreté au Pérou. Cette mesure est remplie, après l’annonce faite par le président de la République, Martín Vizcarra, en raison de la paralysie des activités dans tout le pays, en raison de la pandémie de coronavirus dans toutes les villes de la Nation. Lisez simplement la note.

Comment savez-vous si vous pouvez obtenir le bonus de 380 soles?

Le ministère du Développement et de l’Inclusion sociale a créé un portail exclusif pour savoir si vous bénéficiez de ce bonus économique. Ce portail web sera le seul canal officiel à savoir si je peux recevoir 380 soles. Vous devez entrer https://bono.yomequedoencasa.pe/WEB/.

Dans quelles banques le bonus de 380 soles est-il collecté?

Le Banque de la nation C’est l’une des entités bancaires où la caution de 380 soles peut être collectée, pour les familles que l’État considère comme vulnérables. En outre, le Gouvernement Il a également obtenu une autorisation dans les agences de la Banco de Crédito del Perú (BCP), Scotibank, Interbank et BBVA Continental. Cependant, seulement à partir de ce lundi, le paiement peut être effectué dans des banques privées et à partir de mardi, dans le Banque de la nation.

Le lieu de collecte a été déterminé en faisant le croisement entre l’adresse des personnes et les agences bancaires les plus proches des adresses. Lors de la file d’attente pour la collecte, les gens doivent garder une distance sociale de 1 mètre à 1,5 mètre entre eux, pour la prévention de COVID-19.

Quel a été le premier cas de CORONAVIRUS au Pérou?

“Aujourd’hui, je dois confirmer que le premier cas d’infection au coronavirus Covid-19 dans notre pays a été confirmé tôt le matin chez un patient de 25 ans ayant des antécédents en Espagne, en France et en République tchèque”, a-t-il déclaré. le président Martín Vizcarra.

Où et quel numéro de téléphone contacter pour recevoir une attention pour le coronavirus

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous appeler à la ligne gratuite 113 depuis n’importe quel opérateur fixe ou mobile, écrivez à WhatsApp 952842623 ou par courrier infosalud@minsa.gob.pe. Nous servons 24h / 24 365 jours par an.

Qu’est-ce que le nouveau coronavirus (COVID-19)

Selon la Organisation mondiale de la SANTE (QUI) le coronavirus est une maladie infectieuse causée par un virus qui se serait formé dans un laboratoire de Wuhan, Chine. Jusqu’à présent, il n’avait pas été détecté chez l’homme. Le COVID-19 provoquer un maladie respiratoire semblable à la grippe (rhume) ou au froid.

▷ Vaccin possible contre le coronavirus trouvé en Chine

La Académie militaire chinoise des sciences médicales a annoncé que les essais cliniques de ce vaccin contre coronavirus, une maladie qui a mis tout le monde en colère après être devenue pandémie.

Le docteur Chen Wei C’est lui qui a mené les recherches pour le développement de ce médicament, analysé depuis plus d’un mois. Ces études sont basées sur celles menées pour trouver des vaccins contre Ebola.

«Le vaccin est l’arme scientifique la plus puissante pour mettre fin au coronavirus. Si la Chine est le premier pays à inventer une telle arme et que nous obtenons nos brevets, cela démontrera les progrès de notre science et l’image d’un pays géant », a déclaré Chen à CCTV.

Quels sont les symptômes?

Parmi les symptômes les plus fréquents de coronovirus ils se rencontrent: fièvre, toux, éternuements, malaise, maux de têteet dans le Dans les cas plus graves, il y a des difficultés à respirer.

Quels soins doit suivre un patient atteint de coronavirus?

Ne pas se soigner soi-même Suivre les instructions du médecin Maintenir le repos à la maison Ne pas agiter, embrasser ou embrasser Se laver les mains fréquemment ou les désinfecter avec un gel à base d’alcool à 70%.

Sites officiels pour en savoir plus sur le coronavirus

Quand Martín Vizcarra a-t-il décrété l’état d’urgence?

Martín Vizcarra a déclaré ceci Dimanche 15 mars il État d’urgence nationale, l’isolement social obligatoire et la fermeture de toutes ses frontières dans le cadre d’une série de mesures extraordinaires pour faire face à la pandémie de COVID-19. À ce jour, ils ont été signalés 263 cas de coronavirus au Pérou.

Quand avez-vous commandé une touche à Qqeda Martín Vizcarra pour arrêter le coronavirus?

Lors d’une conférence de presse, Martín Vizcarra a annoncé un couvre-feu national pour se conformer aux mesures indiquées dimanche dernier. Le déclenchement de coronavirus c’est un État d’urgence à travers le pays, de sorte que le Président de la République a émis un couvre-feu à appliquer depuis 20 h 00 à 5 h 00 le lendemain.

Définitions de Minsa pour Coronavirus [Covid-19]

Comment COVID 19 est-il transmis?

Elle se transmet de personne à personne par des gouttelettes qui sont expulsées par une personne malade lorsqu’elle parle, tousse ou éternue.

Le gouttelettes Ils peuvent être inhalés par des personnes proches du patient et restent également sur tout type de surface (mains courantes, tables, stylos, entre autres) et peuvent être touchés par les mains.

Le virus Il pénètre dans notre corps lorsque nous touchons nos yeux, notre nez et notre bouche avec nos mains sans nous laver.

Recommandations de l’OMS sur le coronavirus

Est-il possible d’obtenir COVID-19 par contact avec une personne qui ne présente aucun symptôme?

Le principal moyen de diffusion coronavirus c’est par les gouttelettes respiratoires expulsées par une personne qui tousse. Le risque de contracter COVID-19 quelqu’un qui ne présente aucun symptôme est très faible. Cependant, de nombreuses personnes COVID-19 ils ne présentent que de légers symptômes. Cela est particulièrement vrai dans les premiers stades de la maladie. Par conséquent, il est possible de l’obtenir d’une personne qui, par exemple, n’a qu’une toux légère et ne se sent pas malade. L’OMS étudie les recherches en cours sur la période de transmission des COVID-19 et continuera de rendre compte des résultats mis à jour.

Que puis-je faire pour me protéger et prévenir la propagation de la maladie?

Lavez-vous les mains soigneusement et fréquemment à l’aide d’un désinfectant à base d’alcool ou de savon et d’eau. Gardez une distance minimale de 1 mètre (3 pieds) entre vous et toute personne qui tousse ou éternue. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et Votre bouche Vous et votre entourage devez vous assurer de maintenir une bonne hygiène des voies respiratoires. Cela signifie vous couvrir la bouche et le nez avec le coude plié ou avec un mouchoir lorsque vous toussez ou éternuez. Le mouchoir utilisé doit être jeté immédiatement. Restez à la maison si vous ne vous sentez pas bien. Si vous avez de la fièvre, de la toux et un essoufflement, consultez un médecin et appelez à l’avance. Suivez les instructions des autorités sanitaires locales.

