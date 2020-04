Coronavirus Pérou | Viral | Google Maps vous indique comment éviter les foules en utilisant la carte | En direct | Applications | Trick | En direct | Coronavirus | Covid-19 | Pandémie | Quarantaine | Mexique | Chili | Équateur | Espagne | Italie | États-Unis | NNDA | Technologie NNRT

Si vous êtes en charge du shopping à domicile, vous devez prendre en compte cette astuce que nous vous présentons ci-dessous. Google Maps Il est devenu l’un des outils les plus utilisés pour connaître l’état d’avancement du coronavirus dans diverses villes du monde, comme le Mexique, l’Argentine, le Pérou, le Venezuela, le Chili, l’Équateur, la Colombie, le Mexique, les États-Unis, l’Italie, la Chine, l’Espagne, entre autres.

En un seul clic, n’importe qui peut entrer et savoir combien il y a de cas dans une certaine région de la planète. En plus de cela, Google Maps vous offre les meilleurs conseils pour éviter d’obtenir le soi-disant covid-19.

C’est pourquoi l’une des recommandations est d’éviter les endroits avec une saturation plus élevée des gens. Grâce à la carte, tout utilisateur peut avoir cette information grâce aux opinions laissées par les autres.

Si vous êtes sur le point d’aller au supermarché pendant la saison de quarantaine ou au marché de votre quartier, pour prendre le train électrique ou le Metropolitan, Google Maps vous avertit d’éviter quelques heures, surtout parce qu’il y a un large public et qu’il pourrait devenir un foyer de transmission du coronavirus.

Pour accéder à ces informations, ouvrez simplement Google Maps et, dans votre moteur de recherche, saisissez l’endroit où vous souhaitez vous rendre. Lorsque vous le ferez, des photos et des informations sur votre destination finale apparaîtront. Faites maintenant défiler vers le bas et vous obtiendrez ces informations.

C’est le graphique avec lequel vous pouvez savoir si l’endroit où vous allez est vide ou plein. (Photo: Google Maps)

Comme vous pouvez le voir, les barres bleues indiquent qu’il y a peu de monde à cette époque, tandis que les barres roses signifient qu’aux heures de pointe, il y a plus de fréquentation.

N’oubliez pas que ces heures sont référentielles et que vous devez toujours prendre les prévisions de l’affaire. En outre, selon l’OMS, l’une des choses les plus importantes pour empêcher la propagation de covid-19 est d’éviter les contacts entre les personnes, l’isolement social ainsi que les lieux saturés.

COMMENT SE PROTÉGER DES CORONAVIRUS?

Pour nous protéger du coronavirus, l’OMS a formulé une série de recommandations parmi lesquelles se démarquer: se laver les mains, se couvrir le nez lors des éternuements, bien cuire la viande et les œufs et éviter les contacts étroits avec les animaux sauvages ou d’élevage.

Évitez tout contact étroit avec des personnes souffrant d’infections respiratoires aiguës. Lavez-vous les mains fréquemment, en particulier après un contact direct avec des personnes malades ou leur environnement. Cela doit être fait avec du savon et de l’eau. Utilisez également un bon désinfectant pour les mains à base d’alcool. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche avec vos mains sans vous laver. Nettoyez et désinfectez les surfaces et les objets qui sont touchés fréquemment. Les personnes souffrant d’infections respiratoires aiguës doivent garder leurs distances avec les autres personnes, se couvrir la bouche en toussant et éternuer avec des mouchoirs ou des vêtements jetables.

CORONAVIRUS AU PÉROU

Les coronavirus sont une grande famille de virus qui provoquent des maladies allant du rhume à des conditions plus graves. Le nouveau coronavirus (COVID-19) est une souche non identifiée auparavant chez l’homme.

Vendredi 6 mars 2020, le premier cas de coronavirus au Pérou a été confirmé. Dans ce contexte, le ministère de la Santé (Minsa) appelle au calme de la population et confirme qu’il est prêt à y faire face.

Afin de contenir et de contrôler la propagation du COVID-19, le gouvernement a déclaré l’état d’urgence nationale le 15 mars, par le biais du décret suprême 040-2020-PCM et en vigueur pendant 15 jours civils. La norme prévoit l’isolement social obligatoire de la population, la fermeture des frontières, la suspension des activités de travail dans les secteurs public et privé, une prime extraordinaire pour le personnel de santé, la fourniture exceptionnelle de ressources aux familles à faible revenu, entre autres. mesures.

Coronavirus au Pérou: Vizacarra assure qu’il y a une coordination avec la Chine et la Corée du Sud pour faire face

Pour sa part, le ministère de la Santé maintient des mesures de contrôle pour protéger la santé des citoyens et l’Institut National de la Santé (INS), à travers son Laboratoire National de Référence pour les Virus Respiratoires, est prêt à diagnostiquer le nouveau virus rapidement afin de fournir un traitement adéquat aux patients. L’INS est la seule entité officielle et autorisée pour le traitement des échantillons et la livraison des résultats au Pérou.

Ordonnance d’immobilisation sociale obligatoire: à partir du 31 mars 2020, vous ne pourrez plus vous mobiliser entre 18h00. m. et 5 h 00 m. A Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad et Loreto, l’immobilisation est en vigueur à partir de 16h00. m. jusqu’à 5 h 00 m.État d’urgence: Du 15 mars au 12 avril 2020, le personnel des centres de santé, des banques, des pharmacies, des robinets, des médias, des centraux téléphoniques, des supermarchés, des marchés, du nettoyage, ne peut se rendre sur son lieu de travail, que sur demande d’un titre de travail. publics, hôtels et centres d’hébergement.Si ce n’est pas votre cas, coordonnez avec votre employeur la possibilité du télétravail.

LE PÉROU INTERDIT AUX HOMMES ET AUX FEMMES DE SORTIR ENSEMBLE

Le Pérou a renforcé jeudi les restrictions de circulation dues au coronavirus en interdisant aux hommes et aux femmes de sortir ensemble, chaque sexe devant alterner ses sorties quotidiennes dans le cadre de la stratégie pour éviter la contagion.

La mesure inhabituelle, annoncée par le président Martín Vizcarra, stipule que les hommes ne peuvent quitter la maison que les lundi, mercredi et vendredi, tandis que les femmes seront autorisées les mardi, jeudi et samedi. Dimanche, personne ne pourra quitter son domicile.

“Il nous reste dix jours, faisons cet effort supplémentaire pour maîtriser cette maladie”, a déclaré Vizcarra, annonçant les mesures supplémentaires qui seront en vigueur jusqu’au 12 avril, date à laquelle l’emprisonnement en vigueur depuis le 16 mars prendra fin.

Lors d’une conférence de presse, il a déclaré que des instructions spéciales seront données aux militaires et aux policiers qui patrouillent dans les rues pour respecter les homosexuels et les transsexuels.

“Lorsque nous parlons d’hommes et de femmes, nous savons qu’en matière d’égalité des sexes, il y a des citoyens qui ont un sentiment différent. Les forces armées et la police ont pour instructions de ne pas avoir d’attitudes homophobes, notre gouvernement est inclusif”, a déclaré Vizcarra.

En outre, il a noté que la nouvelle restriction avait été adoptée pour réduire de moitié le nombre de personnes qui circulent dans les rues.

“Les (précédentes) mesures de contrôle ont donné de bons résultats, mais pas celles qui étaient attendues”, a-t-il expliqué.

La nouvelle restriction au Pérou ressemble à une version humaine du système “pick and plate” qui s’applique aux véhicules dans le cadre d’un plan de décongestion dans la capitale péruvienne. Selon ce système, les voitures dont l’immatriculation se termine par un nombre impair circulent certains jours de la semaine, et celles dont le nombre se termine par d’autres.

La limitation n’affectera pas les employés des services de base qui opèrent pendant l’urgence sanitaire décrétée par le nouveau coronavirus: marchés, banques, pharmacies et hôpitaux.

NOUVELLES D’ACTUALITÉ SUR LE CORONAVIRUS

Le nombre de cas confirmés de coronavirus au Pérou est passé à 1 414 et 15 104 échantillons étaient négatifs, a rapporté aujourd’hui le président Martín Vizcarra. Lors d’une conférence de presse, le président a indiqué que les chiffres montrent 91 nouveaux cas positifs par rapport à la veille. En revanche, le nombre de personnes tuées par Covid-19 est passé à 55 dans notre pays, l’ordre actuel étant de 8,5% de tests positifs par rapport au total des échantillons. Sur le total des personnes infectées, 189 patients sont hospitalisés. De ce nombre, 51 sont admis à l’unité de soins intensifs (USI) des différents hôpitaux, à Lima et dans d’autres régions. En outre, il a souligné qu’il y avait déjà 537 patients qui ont été libérés, en tant que personnes en bonne santé. Les États-Unis ont enregistré un record de 1169 décès en 24 heures à cause du nouveau coronavirus mercredi, selon le bilan de l’Université Johns Hopkins, la plus grande Le chiffre symbolique d’un million de personnes touchées par le nouveau coronavirus dans le monde a été dépassé jeudi 2 avril, selon un décompte effectué par l’. de sources officielles. Au moins 1.000.036 cas d’infection, dont 51 718 décès, ont été détectés dans 188 pays et territoires, en particulier aux États-Unis (234 462 cas, dont 5 607 décès), où la pandémie progresse rapidement. L’Italie (115 242 cas) est la plus durement touché par les décès, avec 13 915 morts. En Espagne, il y a 110 238 cas et 10 003 décès et en Chine, où la pandémie a éclaté, 81 589 cas avec 3 318 décès. Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète cependant qu’une fraction du nombre réel d’infections, car de nombreux pays ne détectent que les cas graves. Cet équilibre a été réalisé à partir des données des autorités nationales compilées par les bureaux de l’. et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

