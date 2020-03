Coronavirus, plus de 32 mille victimes! Blocage trimestriel au Royaume-Uni? L’Espagne en crise et les USA …

L ‘Urgence coronavirus ne montre aucun signe de fléchissement dans le monde, après que la Chine a peu à peu presque tous les États ont dû faire face à une pandémie qui compte aujourd’hui près de 700 000 personnes infectées et plus de 32 000 morts (données de la rédaction de l’Université John Hopkins).

SITUATION AU ROYAUME-UNI

En Italie, dans environ une heure, les nouvelles données sur l’infection seront publiées. L’espoir est qu’un déclin décisif va enfin commencer à se faire sentir pour entamer la planification d’une reprise qui sera cependant lente et prendra probablement plusieurs mois. Dans l’intervalle, les mesures d’intervention d’urgence restent variées à travers le monde, malgré les exemples clairs de la Chine et de l’Italie qui ont clairement montré que seul un arrêt général peut arrêter l’infection. en Royaume-Uni (20 000 personnes infectées et 1 200 décès), Premier ministre Boris Johnson est passé de l’immunité collective à un verrouillage obligatoire en raison du nombre croissant de personnes infectées. Le ministre Michael Gove Il a également expliqué à la BBC: “La nation doit se préparer à des mesures de plus en plus strictes pendant une période significative, le pic de l’épidémie dépendra principalement de la réponse de la population à ces mesures”. Il y a des rumeurs sur un éventuel blocus d’au moins trois mois, l’inquiétude grandit dans le pays.

L’ESPAGNE AU GENOU

Urgence totale en Espagne, au cours des dernières 24 heures, 800 décès supplémentaires ont été enregistrés, ce qui porte le chiffre global à 6 500, dont près de 80 000 personnes infectées. Le gouvernement espagnol est prêt à lancer des mesures encore plus strictes, bien qu’il soit bon de se rappeler que ces dernières semaines, il y a eu beaucoup trop de superficialité dans la péninsule ibérique, les fêtes de village et les événements sportifs se sont déroulés sans restrictions particulières et maintenant un récit très salé et néfaste arrive.

UTILISEZ CE QUE VOUS RISQUEZ!

En peu de temps, le Les États-Unis d’Amérique se sont hissés au sommet de la liste des pays avec le plus d’infections depuis Covid-19Actuellement, près de 130 000 Américains ont contracté le virus, mais heureusement, le taux de mortalité reste pour l’instant beaucoup plus bas que dans d’autres pays, avec un peu plus de 2100 décès. la Cependant, le président Trump ne veut pas encore entendre parler de la mise en quarantaine de New York, la ville la plus touchée avec près de 700 morts.

AU RESTE DU MONDE

Je suis donc actuellement environ 700 mille personnes infectées dans le monde, données fournies par Université John Hopkins qui, comme mentionné également en Italie au cours des dernières semaines, ne serait rien de moins que sous-estimé par rapport à la réalité. Les raisons sont clairement nombreuses, et pas toutes faciles à contrôler, restent de toute façon inquiétantes le nombre de morts qui s’élève désormais à un peu plus de 32 000 unités. Les contagions se multiplient en Allemagne, qui atteint près de 60 000, avec l’Iran et la France très près de 40 000 infectés. D’un intérêt particulier Afrique et Amérique du Sud, où la gestion des urgences ne serait rien de moins que compliquée, heureusement, les chiffres restent encore très bas même aujourd’hui, bien que la collecte de données ne soit pas facile dans plusieurs régions en raison de la guerre et de l’absence de structures appropriées pour suivre la situation.