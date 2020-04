Coronavirus, plus de 51 000 décès dans le monde. Près du million infecté!

En Italie, les données sur la contagion de Covid-19 se sont stabilisées, pendant quelques jours, une croissance limitée et une augmentation du nombre de personnes guéries, le gouvernement continuant de garder la garde haute pour protéger de nombreuses régions du pays où l’urgence jusqu’à présent a sans aucun doute été plus contenue que dans les zones rouges du Nord.

DES CHIFFRES QUI VOUS FONT peur

Dans le monde, cependant, l’urgence se développe à un rythme exponentiel, en peu de temps Les États-Unis ont dépassé 230 000 personnes infectées, continuez main dans la main L’Italie et l’Espagne avec plus de 100 000 cas confirmés. À 20 h 50 le 2 avril, le Université John Hopkins et médecine rapporte qu’il y a dans le monde un peu plus de 998 000 infectés, dans la soirée, nous pourrions atteindre un million. Des chiffres effrayants compte tenu des temps relativement serrés, alors qu’en Chine, elle revient très lentement à la normale, dans les autres États, il y a ceux comme l’Italie qui approchent du pic maximum et ceux comme l’Espagne doivent faire face à un drame incalculable. Sur le front de la mort, la terrible figure de 50 mille victimes, L’Italie et l’Espagne les plus touchées respectivement avec 13915 et 10003 personnes décédées. Les États-Unis suivent avec 5607, puis la France avec 4043 et la Chine avec 3322. Plus d’un millier de morts également en Hollande, en Belgique, au Royaume-Uni, en Iran et en Allemagne.