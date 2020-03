Coronavirus positif également Cutrone, Pezzella et un physiothérapeute

Parfois c’est vraiment vrai: au pire il n’y a jamais de fin Fiorentina, comme toute la Serie A, ils peuvent le dire haut et fort. Plus précisément, ils ont été testés positifs pour coronavirus les footballeurs Patrick Cutrone, Allemand pezzella et le physiothérapeute Stefano Dainelli. La contagion de l’attaquant serbe Dusan n’a donc pas suffi Vlahovic pour compliquer la situation. La même entreprise violette a pensé à tout communiquer officiellement par le biais d’un communiqué de presse.

Le communiqué de presse

ACF Fiorentina annonce que, suite à la positivité du Coronavirus-COVID-19 par Dusan Vlahovic, en présence de certains symptômes, les joueurs Patrick Cutrone et German Pezzella et le physiothérapeute Stefano Dainelli ont été soumis à un résultat positif. Ils sont tous en bonne santé chez eux à Florence.