Coronavirus | Pourquoi les hommes sont-ils plus susceptibles de mourir de COVID-19? Hors-jeu

Le nouveau coronavirus il a coûté la vie à 86 750 personnes dans le monde; cependant, la plupart d’entre eux sont des hommes, en particulier en Chine – où la pandémie a commencé -, suivis par Italie y Espagne. Qu’est-ce qui rend ce virus si mortel chez les hommes que chez les femmes? De nombreuses études abordent différentes approches, génétiques, hormonales, sociales et même historiques.

Depuis le déclenchement de COVID-19 En Chine, l’évolution du virus au sein de sa population a été analysée et le taux de mortalité chez l’homme était de 2,8%, contre 1,7% chez la femme. Initialement, ce résultat a été traité comme une conséquence du tabagisme chez le «géant asiatique», car dans ce pays, 50% des hommes sont fumeurs, contre 2% des femmes qui fument.

Cependant, lors de l’analyse de la situation en Europe, les chiffres des décès sont presque similaires et pas précisément en raison du nombre élevé de fumeurs. “Dans Italie, les hommes sont à l’origine de 69% des décès et, Espagne, les données publiées suggèrent que deux fois plus d’hommes que de femmes sont décédés. Dans Allemagne, les hommes représentent 52% des cas et 65% des décès », indique le rapport de Infobae. Alors pourquoi les hommes sont-ils plus susceptibles de mourir d’un coronavirus?

Causes biologiques

Une autre hypothèse utilisée est de nature biologique. Selon le scientifique de la Bloomberg School of Public Health du Université Johns HopkinsSabra Klein, le corps des hommes a tendance à générer une réponse immunitaire plus faible contre l’infection. “C’est un schéma que nous avons vu dans de nombreuses infections virales des voies respiratoires: les hommes peuvent avoir de moins bons résultats”, a déclaré Klein. Le New York Times.

Selon des études scientifiques, les femmes ont des réponses immunitaires plus fortes après les vaccins. (Photo: AP / Ted S. Warren)

En ce sens, le directeur du Bureau de recherche sur la santé des femmes Aux États-Unis, Janine Clayton a déclaré aux mêmes médias que les femmes ont des réponses immunitaires plus fortes après les vaccins et une meilleure mémoire immunitaire, en réponse à l’exposition à des agents pathogènes pendant l’enfance.

Le les maladies préexistantes sont également cruciales, selon la coordinatrice médicale d’Helios Salud, Paula Rodríguez. Le spécialiste a expliqué que «l’hypertension artérielle est une comorbidité fréquente et on la trouve plus chez l’homme que chez la femme et apparemment le tabagisme est une autre variable qui a été retrouvée plus fréquemment dans la série chez l’homme que chez la femme, c’est-à-dire qu’il y avait les populations masculines plus la présence de comorbidités et ce serait une autre variable à considérer », pour Infobae.

Causes génétiques

Dans les recherches scientifiques sur une meilleure réponse immunitaire chez les femmes, elle pointe la présence d’une hormone sexuelle féminine, ce qui contribue à renforcer ce système. En ce sens, il a été démontré que la œstrogène augmente les réponses antivirales des cellules immunitaires.

Cependant, il cible également le matériel génétique. Alors que les garçons ont Chromosomes XY, les femmes possèdent Chromosomes XX, qui contiennent des gènes liés à l’immunité, il est donc possible qu’une réponse immunitaire plus efficace soit obtenue chez les femmes que chez les hommes.

Alors que les hommes ont les chromosomes XY, les femmes ont deux chromosomes X, qui contiennent des gènes liés à l’immunité. (Photo: AP)

Causes sociales

Une autre approche qui a été adoptée pour répondre à la forte mortalité des hommes contre le coronavirus est le comportement social qu’il a, par rapport à celui des femmes. Des études montrent que les hommes sont moins susceptibles de se laver les mains, d’utiliser du savon ou de consulter un médecin, et plus susceptibles d’ignorer les conseils de santé publique. En dépit d’être des généralités, cela en fait une population à haut risque.

Bien que dans de nombreuses sociétés occidentales, la participation des femmes soit plus élevée, la vérité est que dans les pays d’Asie et d’Amérique latine, le poids économique le plus important incombe aux hommes, ce qui les place dans une situation de plus grande exposition aux virus.

Mortalité masculine au Pérou

Selon les chiffres officiels fournis par le président Martín Vizcarra, il y a déjà 4 342 cas confirmés de coronavirus au Pérou. Dont près de 59% sont des hommes, tandis que le pourcentage restant est des femmes. Concernant la mortalité, la différence augmente considérablement.

Selon le portail Salle de situation COVID-19 Pérou71% des décès sont des hommes, pour la plupart des personnes âgées de 60 à 69 ans, une situation très éloignée de celle des femmes, qui dans le pays ont un taux de mortalité contre le coronavirus de 29%. Même les décès de patients de moins de 40 ans ne sont que des hommes.

