Coronavirus: ‘Pourquoi les jeunes joueurs ne peuvent-ils pas s’entraîner et les professionnels le peuvent?’ | Primapagina

Cher Procureur,

J’écris à votre respectable rédaction pour ne pas faire de controverse, mais pour recevoir une réponse sur une perplexité concernant les effets du Coronavirus sur le monde du football italien. J’en viens au fait: je ne comprends pas pourquoi les joueurs de Serie A peuvent continuer à s’entraîner régulièrement alors que les jeunes joueurs des mêmes clubs doivent rester à la maison? La réponse n’est inhérente qu’aux simples intérêts économiques que comporte le monde du football ou y a-t-il quelque chose qui m’échappe? p.s J’ai un fils footballeur à la maison de l’école (ok!), mais aussi du football (et je joue chez un professionnel!)! Isaac ’65

Cher Isaac,

sur la prémisse qu’il y a des nouvelles continues sur le différend ou non des prochains matchs de ligue, le nœud du problème est traçable à la fois pour les matchs officiels et pour la formation nelle doit éviter – Ordonnances en main! – le danger des rassemblements publics; ce danger ne peut être évité qu’en jouant, à l’entraînement et en championnat, à huis clos

Pour en venir à votre question, il est évident que dans les secteurs de la jeunesse, il est difficile d’organiser des formations à huis clos (les terrains d’entraînement sont presque toujours accessibles au public!), ce qui est cependant possible en ce qui concerne les séances d’entraînement des joueurs des premières équipes.

Mais maintenant je passe le ballon aux utilisateurs de calciomercato.com: le championnat de Serie A doit-il aussi continuer à jouer “à huis clos” (en se rappelant que certains matchs se joueront à “portes ouvertes”) ou doit-il être suspendu?

