Coronavirus, professeur d’anglais de Rugani: “Quand j’ai su que c’était positif, j’avais peur”

“J’avais rencontré Daniele la semaine précédente, dans les premiers jours de mars. Quand j’ai appris qu’il avait été testé positif pour COVID-19, j’avais peur pour moi et ma famille.” Daniele Novara est la professeur d’anglais privé de Rugani et sa partenaire, Michela Persico. “Je ne l’ai pas vue depuis quelques semaines, je lui ai écrit quand j’ai appris qu’elle était enceinte.” La douche froide du 11 mars dernier: “Un choc, car je me suis senti très désolé pour lui et j’ai alors commencé à m’inquiéter de pouvoir aussi être infecté – raconte-t-il à TMW -. J’étais en quarantaine et maintenant que j’ai surmonté Je suis à une période plus risquée. ” Le défenseur de la Juventus, quant à lui, a poursuivi votre pratique en lisant Harry Potter en anglais: “Il a pensé à lire cette histoire avec moi et Michela, pour parfaire la lecture et apprendre de nouveaux mots, une très bonne idée de lire une histoire préféré perfectionner une langue étrangère! ”