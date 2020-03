Coronavirus provoque EFL à interdire les poignées de main d’avant match

BOLTON, ANGLETERRE – 28 JANVIER: Joueurs et officiels se serrent la main à la fin du match

au cours de la Sky Bet League One match entre Bolton Wanderers et Bristol Rovers à l’Université de Bolton Stadium le 28 janvier 2020 à Bolton, Angleterre. (Photo par Andrew Kearns – CameraSport via .)

L’EFL a suspendu les poignées de main du Fair Play avant les matches suite à l’épidémie de Coronavirus en Europe.

EFL Ban Handshakes au milieu d’une épidémie de coronavirus

‘Mesure préventive’

La nouvelle intervient après que la Premier League a pris une décision similaire hier.

Plus de 100 000 cas de coronavirus ont déjà été signalés dans près de 100 pays.

Dans un communiqué, l’EFL a déclaré que la décision était intervenue à titre de “mesure de précaution” suite aux conseils d’experts médicaux.

La déclaration complète a déclaré: “En raison des préoccupations persistantes suscitées par l’épidémie de coronavirus et à la suite de conseils médicaux spécifiques, la poignée de main du fair-play entre les joueurs et les officiels de match n’aura pas lieu lors des matches EFL de ce week-end et jusqu’à nouvel ordre.

«Bien que les directives du gouvernement restent inchangées, une décision a été prise sur l’avis médical et par mesure de précaution.

«Les opérations de la journée sur les terrains de l’EFL devraient se poursuivre ce week-end, les clubs étant invités à prendre les mesures de prévention appropriées conformément aux directives du gouvernement.

“Il est entendu, cependant, que chaque club peut prendre des décisions au niveau local pour aider à atténuer le risque de propagation du virus avant les matches de ce week-end.

«L’EFL continue de maintenir un dialogue régulier avec le gouvernement au sujet des développements en cours et est évalué régulièrement sur les développements qui pourraient potentiellement avoir un impact sur nos clubs et compétitions.

«Nous continuerons à fournir aux clubs EFL des mises à jour et des conseils au fur et à mesure de leur publication afin de s’assurer qu’ils disposent de toutes les informations pertinentes à jour afin qu’ils puissent continuer à conseiller leurs joueurs, leur personnel et leurs supporters.

“Ces questions sont sujettes à des changements constants et nous mettrons à jour le cas échéant.”

Le virus a forcé deux matchs en Ligue Europa et en Ligue des Champions à jouer à huis clos.

Jeudi, l’UEFA a annoncé que l’Atalanta contre Valence en Ligue des champions se jouera sans spectateurs; Getafe contre l’Inter Milan en Ligue Europa sera également à huis clos.