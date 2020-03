Coronavirus | Qualifications Qatar 2022: la FIFA annonce que la qualification pour la Coupe du Monde en Asie sera reportée Reste du monde

Mis à jour le 03/09/2020 à 08:32

UEFA Il a décidé de jouer à des jeux à huis clos par le coronavirus. La série A l’a vécu le week-end dernier. La maladie qui attaque la planète entière ne permet pas aux gens de fréquenter les stades car les espaces à afflux importants sont parfaits pour être infectés. La FIFA prend déjà des mesures en la matière et le continent asiatique sera le premier blessé.

La FIFA et la Confédération asiatique (AFC) ont accepté de reporter les matches de la zone de qualification asiatique pour la Coupe du monde de Qatar 2022 prévu pour les fenêtres internationales du 23 au 31 mars et du 1er au 9 juin.

«Cependant, pour soutenir les fédérations membres concernées et à condition que la sécurité de toutes les personnes réponde aux normes requises et que les fédérations membres de Liza soient conformes, il sera toujours possible de jouer les matchs pendant les périodes internationales de mars ou juin 2020 avec approbation préalable du FIFA et AFC», Ont tous deux déclaré dans un communiqué.

Les détails des matches reportés seront analysés par le FIFA et la AFC, qui a également décidé de reporter le championnat d’Asie de futsal, qualificatif pour la Coupe du monde en Lituanie cette année, qui se déroulera du 5 au 16 août.

En ce qui concerne les tournois de qualification pour les Jeux de Tokyo l’été prochain, les prévisions doivent être jouées selon le calendrier, à l’exception de la qualification féminine entre la Corée et la Chine qui se jouera pendant la période internationale du 1er au 10 juin.

«La FIFA et l’AFC continueront d’évaluer la situation en ce qui concerne COVID-19 et décideront si d’autres modifications doivent être apportées au calendrier des éliminatoires asiatiques pour la Coupe du monde 2022 afin de garantir la sécurité et de protéger la santé de tous. impliqués », ont-ils ajouté.

