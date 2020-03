Coronavirus, Real Madrid: James Rodríguez a fait don de fournitures médicales et de nourriture à la Colombie pour lutter contre COVID-19 Espagne

Mis à jour le 28/03/2020 à 20:54

En dehors du football. Au milieu de la crise provoquée par la propagation du coronavirus en Amérique du Sud, plusieurs footballeurs du continent ont apporté leur soutien aux plus démunis de leur pays dans cette lutte constante contre le COVID-19, une maladie qui a déjà fait des milliers de morts. partout dans le monde.

Dans ce sens, James Rodríguez C’est lui qui, aujourd’hui, accapare les projecteurs, car selon les informations de «Gol Caracol», le milieu de terrain colombien du Real Madrid il aurait fait un généreux don de nourriture et de fournitures médicales aux gens de la «plantation de café».

Comme le souligne la source susmentionnée, l’acteur international a fourni ce soutien à son pays par le biais de sa fondation “ Colombia We Are All ”, et a déjà envoyé à l’hôpital Federico Lleras Acosta, par exemple, les équipements sanitaires nécessaires pour faire face à cette situation difficile causée par par le coronavirus.

En revanche, les marchés des villes d’Ibagué et de Bogotá ont reçu des denrées non périssables à distribuer aux habitants. Selon «Gol Caracol», le don a également bénéficié de l’aide coordonnée des autorités locales et de la Croix-Rouge.

“Alors que les problèmes de la crise progressent, James et sa famille pourraient allouer plus de ressources”, a expliqué les médias en question, à propos de ce grand geste de James Rodríguez, ce qui pourrait être le début de bien d’autres. Il ne fait aucun doute que le footballeur de Real Madrid C’est une fissure sur et hors des tribunaux.

