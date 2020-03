Coronavirus, Real Madrid: Sergio Ramos et don via l’UNICEF pour lutter contre la pandémie COVID-19 Espagne

Mis à jour le 25/03/2020 à 07:06

Geste de crack. Sergio Ramos Il a apporté une contribution en fournitures médicales aux hôpitaux par le biais de l’Unicef, dans laquelle ses collègues et Real Madrid, pour la lutte contre les coronavirus avec 15 000 kits de détection COVID-19, 1 000 équipements de protection individuelle et 364 571 masques respiratoires.

“Je suis ambassadeur de l’UNICEF depuis 2014 et nous les avons contactés et ce sera la première fois qu’ils s’engagent à apporter des fournitures médicales à tous les hôpitaux”, a annoncé Ramos lors d’une émission télévisée. «Pour moi, en tant qu’ambassadeur, c’est très beau. Nous avons fait un don très important et ils confirment qu’il arrivera en Espagne vendredi. C’est une façon de faire comprendre à tout le monde que nous pouvons collaborer à tout moment », a-t-il ajouté.

Les joueurs du Real Madrid ont étudié la manière la plus directe d’aider, comme l’ont indiqué des sources du club Efe, et l’urgence des fournitures médicales dans les hôpitaux a conduit au choix du don via l’Unicef.

«Je remercie tous mes collègues et le Real Madrid car ils ont collaboré et ont participé pour aider. Nous devons tous être solidaires et aider parce que nous traversons des moments très difficiles et anormaux, dans lesquels de nombreuses personnes vivent de grandes souffrances “, a reconnu Ramos.

Le capitaine madrilène a laissé le football à l’arrière-plan à cette époque mais a souligné le travail que les joueurs continuent de faire à la maison avec un contrôle de l’organisme technique dans la section physique et aussi de la nourriture.

“Le Real Madrid, dès le premier instant, a été très sérieux. Dès le premier jour où nous arrêtons l’entraînement, ils nous envoient un programme d’entraînement, avec un fort accent également sur la nourriture et le repos, pour rester en forme et ne pas manquer un battement. Bien que ce soit secondaire pour le moment, c’est aussi important parce que nous ne savons pas quand la compétition reviendra. »

