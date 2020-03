Coronavirus Real Madrid suspend sa formation après la mise en quarantaine de ses joueurs | Colombiens à l’étranger

Zinedine Zidane a préparé des séances d’entraînement personnalisées pour ses joueurs à compléter à leur domicile respectif pendant la quarantaine à laquelle ils doivent se soumettre, après le positif pour coronavirus du basketteur Trey Thompkins et la fermeture de la ville sportive du Real Madrid.

L’entraîneur du Real Madrid est celui qui a annoncé à ses joueurs que l’entraînement était suspendu, avant même de connaître la rupture du football espagnol, après que tous les premiers travailleurs de l’équipe aient été informés de ce qui était arrivé à Thompkins par Niko Mihic, chef des services. Médecins du Real Madrid.

Après avoir partagé des espaces communs avec l’équipe de basket-ball de basket-ball, tels que la salle à manger ou les salles de réveil, le risque de contagion pour les joueurs de Zidane a été élevé, de sorte qu’ils sont immédiatement entrés dans une phase d’isolement sous soins médicaux à distance par des médecins. du club.

Les footballeurs ne se sont pas entraînés ce jeudi et sont partis chez eux. Ils doivent communiquer au personnel médical les symptômes qu’ils présentent au cours des prochains jours au début de la quarantaine auxquels ils doivent subir les vingt prochains jours. Et s’ils n’en présentent pas, ils peuvent compléter les séances d’entraînement que le staff technique propose quotidiennement pour maintenir un bon tonus physique et être en bon état au retour de la compétition.

Compte tenu de la situation, le PDG du Real Madrid, José Ángel Sánchez, est apparu dans la ville sportive pour rencontrer le personnel et le personnel technique, montrer le soutien total du club et lancer une notification de ce qui est arrivé aux groupes quelques heures plus tard. Ils ont pris la décision d’arrêter le fonctionnaire de football.