Coronavirus, Ricci Bitti: “Bientôt une décision sur Tokyo. Peut-être pas définitive”

Le président de l’ASOIF (association des Fédérations Olympiques d’été) et membre du CIO s’est adressé aux microphones de la Politique en ballon sur le Parlement GR Francesco Ricci Bitti il fait le point sur Tokyo 2020 et son éventuel report: «Je pense qu’une décision sera prise prochainement même si je crains qu’elle ne soit pas définitive car il n’y a pas d’éléments de tranquillité du côté de la santé. La décision de reporter les Jeux au cours de l’année est la plus simple car les déplacer d’un an aurait des coûts prohibitifs. Mais quelle que soit la décision, ce sera une décision écrite sur le sable, avec un gros point d’interrogation. Sommes-nous sûrs que ce sera faisable? Parce que tout dépendra de l’évolution de la pandémie et de son impact sur le monde. – continue Ricci Bitti – La situation actuelle est dramatique et est là pour tous, la pression des athlètes est très forte, mais il y a la question des qualifications et un calendrier trop serré qui entre en conflit. Cependant, cela pourrait être l’occasion de faire le point sur l’ensemble de la situation avec une compréhension, pour cette année, de la saison en faveur des plus grandes compétitions “.