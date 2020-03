Coronavirus: Roma invite 5 000 agents de santé au stade, Conte fait don de 12 PC pour les enfants d’un hôpital de Turin | Serie A

La pandémie de coronavirus affecte également le monde du sport. Calciomercato.com raconte les principales mises à jour de la journée en temps réel.

22.36 L’entraîneur de l’Inter, Antonio Conte a fait don de 12 ordinateurs pour l’école des enfants de l’hôpital Regina Margherita de Turin.

22.24 L’ancien gardien turc Rustu Recber (46 ans ex Barcelone et Fenerbahce) est le résultat positif à Covid-19 et est hospitalisé. Au lieu de cela, sa femme et ses deux enfants se sont révélés négatifs sur l’écouvillon.

22.01 Manchester City met une partie du stade Etihad à la disposition de la santé publique britannique. Selon la presse britannique, les salles de réunion et les bureaux seront ouverts comme base de formation pour les agents de santé.

21.57 En Espagne, Rayo Vallecano a produit 12 mille masques de protection, qui ont maintenant été distribués dans les hôpitaux de la communauté de Madrid. Pendant ce temps, les fans ont lancé une collecte de fonds pour l’hôpital public Infanta Leonor de Vallecas et d’autres hôpitaux.

21.40 La fédération indienne de cricket a fait don de plus de 6 millions d’euros au fonds d’aide aux citoyens créé par le Premier ministre Narenda Modi. En Inde, il y a 933 cas avec 20 décès et le pays a été placé en isolement cellulaire pendant 21 jours, jusqu’au 14 avril.

21h15 L’attaquant du Real Madrid Luka Jovic a fait don de 50 mille euros à la Serbie pour l’achat de respirateurs.

21.03 Le capitaine de Catane, Marco Biagianti remercie l’ancien coéquipier Papu Gomez, qui lui a donné le maillot porté sur le terrain de Manchester City en Ligue des champions pour être mis aux enchères lors d’une collecte de fonds pour financer les hôpitaux de la ville de l’Etna: “Merci mon ami d’avoir donné à ce maillot spécial, un super maillot. est le meilleur moment pour le faire petits gestes qui peuvent être bons pour quelqu’un “.

20.59 Le nageur bleu Gregorio Paltrinieri il a déclaré à Sky: “La natation de ski de fond est une passion que j’ai négligée pendant un certain temps, mais ensuite je l’ai repris et ce sera mon objectif pour les Jeux Olympiques. C’est une spécialité qui me donne l’occasion d’expérimenter de nouvelles choses, ce qui pour une l’athlète est important. Nous, les athlètes, essayons de nous entraîner, mais les priorités sont autres que le sport. “

20.18 Gianluca Di Meo, un coureur de 45 ans originaire de Bologne, essaie de courir 100 kilomètres sur son balcon 8,8 mètres de long. Parti à 16h30 ce matin, il a franchi la ligne d’arrivée du marathon après plus de 7 heures et 6 000 tours. Sa course se terminera à 22h.

20.06 Le frère, la mère et la belle-sœur de Paulo Dybala testés négatifs pour l’écouvillon réalisée à l’hôpital de Cordoue en Argentine.

Pendant ce temps, le défenseur de la Juventus Leonardo Bonucci continue de s’entraîner chez lui à Turin. Aujourd’hui, il a posté une photo de lui sur Instagram en écrivant: “Même aujourd’hui, nous avons donné!”.

Le compagnon de paroisse Giorgio Chiellini salue l’ancien coéquipier Alessandro Matri, qui a choisi de mettre aux enchères sa collection de T-shirts pour aider la ville de Lodi: “Nice initiative”.

19.51 Le centrométriste italien Filippo Tortu commente le report des Jeux olympiques de Tokyo à 2021: “C’est vrai, Je ne pense pas qu’il y aurait eu des conditions sanitaires et en tout cas la bonne ambiance aurait été absente. J’aurai une année supplémentaire pour m’entraîner. Mon idée était et reste de me concentrer sur le 100 mètres pour Tokyo puis à partir de l’année prochaine d’introduire également le 200 mètres vers Paris 2024, mais je suis convaincu que le 100 est ma course. “

19h40 La Roma consacrera le premier match disputé au stade olympique avec des portes ouvertes aux professionnels de santé, qui auront jusqu’à 5 000 billets gratuits disponibles. Une partie des bénéfices sera reversée à la collecte de fonds lancée par le même club Giallorossi pour acheter du matériel médical pour les hôpitaux de la capitale.

Le président Pallotta a déjà fait don de 75 milliers d’euros: “Il n’y a pas d’adjectifs adéquats pour montrer toute notre appréciation pour le travail que fait le personnel médical en Italie et dans le monde”.

19.31 Le président de l’association italienne des entraîneurs, Renzi Ulivieri il a déclaré à Italpress: “Si nous devons suspendre les salaires pendant un mois, en attendant de comprendre si la saison peut recommencer et surtout de quantifier les dégâts économiques, on se dit ok, ok. Mais cela s’arrête là: les entraîneurs sont prêts à faire leur part dans cette urgence, mais nous voulons discuter des chiffres. De plus, il est également nécessaire de diversifier les postes, tous ne forment pas les meilleures équipes. Nous avons aussi de nombreux techniciens qui font leurs courses avec leur salaire, donc le raisonnement doit être diversifié en fonction de combien on gagne “.

19.23 Le capitaine argentin d’Atalanta, Papu Gomez, a parlé en direct sur Instagram: “Nous sommes tous sur le même bateau et nous devons mettre l’inventivité pour faire quelque chose à la maison, sans rester sur le canapé à regarder le téléphone et les mauvaises nouvelles à la télévision. Avec ma femme Linda, j’essaie de faire une heure et demie d’entraînement par jour, courir 6-7 kilomètres sur le tapis roulant sert aussi à débrancher: nous devons tous faire quelque chose pour rétablir la confiance. Vous devez vous détacher de la mauvaise nouvelle. Mes compagnons font de même: nous sommes sportifs et le corps vous appelle, alors vous commencez à faire des abdominaux, à travailler la force et ce que l’équipement que vous avez à la maison vous permet. En attendant que cela se termine, la nutrition est également essentielle. La partie aérobie est facile à trouver, pour les muscles et la force, il est plus difficile de prendre du poids pendant la quarantaine “.

19h15 La Ligue 1 s’efforce de réduire de moitié les engagements des joueurs. Le président de l’Association française de football, Noël Le Graet Il a déclaré: “Aujourd’hui, nous nous rendons compte qu’il semble impossible de clore la saison le 30 juin. Il y a des hypothèses: il y a ceux qui disent que nous recommencerons le 15 mai, ceux du premier ou du 15 juin, certainement nous devrons faire attention aux indications que cela nous donnera le statut. Tous les clubs n’ont pas la même opinion, mais une décision définitive ou définitive ne peut pas être prise aujourd’hui. Nous ne pouvons pas reprendre les compétitions avant que l’État ne nous donne le feu vert. ”

19.01 Le propriétaire des Los Angeles Clippers, Steve Ballmer, fait un don de 25 millions de dollars pour aider à la recherche d’un vaccin pour coronavirus.

18.59 L’Association uruguayenne de football a annoncé la suspension des contrats de presque tous les employés, y compris le directeur de l’équipe nationale, Oscar Washington Tabarez.

18.44 L’Aso, la société organisatrice du Tour de France, aurait identifié le «délai» du 15 mai pour prendre une décision définitive sur la 107e édition de la Grande Boucle, prévue du 27 juin au 19 juillet.

Le directeur de la Vuelta d’Espagne (prévue du 14 août au 6 septembre), Javier Guillen a déclaré: “Ce sera la meilleure édition de l’histoire”.

Pendant ce temps, deux équipes cyclistes, Astana et Lotto Soudal ont réduit les salaires de leurs coureurs.

18.36 L’ancien arrière gauche de Rome et Valence, Amedeo Carboni il a déclaré à Sky: “L’Atalanta-Valence était un événement sportif qui a eu son influence, mais il ne faut pas regarder trop loin en arrière. Pensons au présent, aux gens qui souffrent et à l’avenir. Par rapport à l’Italie, l’Espagne a 10 à 15 jours de retard. Notre pays s’est avéré préventif et a été très responsable. Au lieu de cela, ici à Valence, le festival de la ville a été célébré par des millions de personnes, alors qu’il a été décidé de fermer le stade Mestalla “.

18.24 L’attaquant allemand du Borussia Dortmund, Marco Reus fait un don de 500 mille euros pour soutenir les petites et moyennes entreprises de la ville: “Ce n’est qu’ensemble que nous réussirons, plus que jamais. Restez en bonne santé et prenez soin de vous”.

18h18 Aux États-Unis, vous pouvez jouer en août les éliminatoires du championnat de hockey LNH.

18.02 Le directeur sportif de Lecce, Mauro Meluso Il a déclaré à Radio Sportiva: “Nous devons d’abord penser à la santé des membres de notre famille, puis aux conséquences qui se produiront lorsque nous pourrons reprendre une vie normale. Le tampon pour tout le monde est essentiel, surtout pour tout démarrer en toute sécurité. Ils manquent les motivations et il y a des situations graves, tout le reste passe au second plan. La prolongation des contrats et des prêts devra se faire si la direction prise est celle de la conclusion des championnats, cependant, il est difficile de penser à ce qui se passera si longtemps compte tenu de la situation actuelle “.

17 h 51 L’attaquant uruguayen de Barcelone, Luis Suarez, a acheté 500 paniers contenant les produits de première nécessité et de la nourriture pour les familles d’un quartier de Montevideo, le Barrio Casavalle: “En ce moment, les gens veulent vivre sans avoir peur de quitter la maison, il me semble le moins que je puisse faire pour les aider. L’idée de rentrer chez moi ne m’a jamais touché. La meilleure façon de les aider est de rester à la maison et j’essaie de le faire d’ici, de Barcelone. Maintenant, personne ne se soucie du football. Nous saluons les recommandations des médecins et des politiciens et restons à la maison. ”

17.40 L’ancien entraîneur de l’Italie, Cesare Prandelli il a dit au Giornale di Brescia: “En ce moment on ne peut et ne doit pas parler de jeux. C’est le moment d’investir dans la recherche, les hôpitaux, les écoles et la nature. Ici à Florence, tout est blindé, les gens me semblent respectueux, ils ne font que faire du shopping. Je suis allé pour la dernière fois il y a dix jours. Les infectés et les morts sont moins nombreux que dans le Nord, mais il ne faut pas baisser la garde pour ne pas se retrouver prochainement dans la même situation “.

17.32 La Russie suspend les contrôles antidopage aux athlètes jusqu’au 6 avril.

17.28 Barcelone réduit les salaires de 30% pour les employés de Cantera, le secteur de la jeunesse.

17h17 World Athletics a annoncé la report de trois autres épreuves de la Diamond League 2020 en athlétisme: Stockholm (24 mai), Naples (28 mai) et Rabat (31 mai).

17.05 Un joueur des Newcastle Jets est le premier footballeur australien positif coronavirus. Le footballeur, dont l’identité n’a pas été révélée, est en bonne santé et se trouve à l’isolement.

16h53 Le masseur champion de sport (Nino Benvenuti, Giacomo Agostini, Max Biaggi, les frères Abbagnale et Gregorio Paltrinieri), Ola cicatrice Ghidini est décédée hier à l’âge de 85 ans à l’hôpital de Guastalla, dans la province de Reggio Emilia, où il avait été hospitalisé lundi pour coronavirus.

16.45 La construction du centre équestre a repris en Chine Shanghai International.

16.32 Le Lega Pro annonce une réunion en conférence téléphonique le vendredi 3 avril à 11 heures. Au programme: discours et communications du président; Considérations sur l’état d’urgence de Covid-19; que faire dans le championnat; interventions sur les salaires des membres; divers et tout.

16.28 Au Brésil, les gérants du stade Minerao de Belo Horizonte ont mis en ligne des pièces des filets de but utilisés pour la demi-finale mondiale remportée 7-1 par l’Allemagne en 2014. Environ 140 milliers d’euros collectés pour des œuvres caritatives: 45 milliers d’euros seront reversés à l’hôpital «Da Baleia» pour l’achat de respirateurs et de masques pour le personnel de santé.

16.16 La Ligue Serie B prend le terrain pour soutenir la recherche scientifique du CNR (National Research Council) sur le coronavirus, par SMS ou en appelant le numéro fixe 45587 du 28 mars au 16 avril.

16h04 la West Ham a huit joueurs positifs à coronavirus. Karren l’a révélé Brady, vice-président des Hammers, al Sun: «Les joueurs ne s’entraînent pas et sont forcés de rentrer chez eux. Nous avons huit joueurs de West Ham en quarantaine, même si je suis soulagé de dire qu’ils présentent tous des symptômes bénins et, avec leurs familles, semblent aller bien. “

15h20 L’entraîneur de Lecce, Fabio Liverani Il a dit qu’il était prêt à recommencer à jouer, mais à la Gazzetta dello Sport, il a également déclenché une alarme sur l’état des tampons pour les joueurs: “Je dis qu’avant de partir, ce sera une bonne chose que toutes les équipes subissent les tampons.” polémique mais à Lecce, comme dans d’autres villes, les tests n’ont pas été effectués: les règles l’interdisent… ». LIRE ICI TOUTE L’INTERVIEW

15 h 00 Luis Enrique: “Coronavirus, nous suivons les règles et protégeons ceux qui sont le plus à risque”

14.31 Thomas Bach, président du CIO, a déclaré: “Il est clair que les athlètes qui se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 restent qualifiés. C’est une conséquence du fait que les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en accord avec le Japon, restent les Jeux de la XXXIIe Olympiade “.

13h10 Valentin Rongier, milieu de terrain marseillais, a confié à Canal + sa proximité avec ceux qui luttent contre le virus en première ligne: “Je voudrais sortir pour les applaudir, mais il n’y a personne autour de chez moi. Ma belle-sœur est infirmière, elle nous raconte chaque jour ce qui se passe avec ses collègues de l’hôpital. Il est juste de les appeler des héros, car ils prennent des risques et font des sacrifices que peu consentiraient. “

11h35 Rudi Gobert, Utah Jazz Center et «patient zéro» des équipes NBA est officiellement guéri du Coronavirus.

11h15 Interviewé par La Sexta, l’entraîneur de Séville Julen Lopetegui a déclaré à propos de la réduction des salaires des titulaires de cartes: «Si vous continuez à ne pas jouer et que les clubs perdent des revenus des sponsors, vous devrez accepter la réduction des salaires. Ce n’est pas le moment de construire des murs, c’est le temps d’être responsable et de donner aux choses la juste importance “.

10:30 Celta Vigo était en colère contre Pione Sisto. L’attaquant a en fait violé la quarantaine sans l’autorisation du club et avec sa sœur (rapporte Cadena Cope), il est monté dans la voiture et a parcouru 3000 km pour retourner dans son Danemark. Une fois arrivé, il a prévenu le club.

10:00 Un nouveau sommet entre la Lega Serie A et l’AIC est prévu lundi pour discuter de la baisse des salaires. Les deux hypothèses envisagées seront une suspension pour la période non travaillée ou une remise proportionnelle avec un pourcentage maximum de 30% pour les engagements les plus chers. Fonds de licenciement, en revanche, pour les contrats de moins de 50 milliers d’euros.

09h30 – Le président de Gênes Enrico Preziosi interrogé par la Gazzetta dello Sport a objecté: “Je n’ai aucun doute: la durée standard, celle d’été, est déjà trop longue. Vous pouvez donc imaginer mes réflexions sur quatre à cinq mois de négociations. … Et les joueurs pourraient être conditionnés. ”

09:00 Le projet ou plutôt l’idée lancée par la FIFA gagne en popularité et des tables de discussion sont déjà à l’œuvre pour vérifier sa faisabilité. Le monde du football étudie la possibilité d’ouvrir une fenêtre maxi-marché de juin à décembre pour permettre aux clubs de se déplacer librement et permettre plus de mouvements (de joueurs et d’argent) pendant la saison.