Coronavirus, Salvini: «Le Parlement doit rouvrir, décret incomplet» | Serie A

Lors du programme Non è Arena sur La 7, le leader de la Ligue du Nord Matteo Salvini a pris la parole. Voici ses paroles tirées de PoliticalNews.it.

Au dialogue avec Conte: “Je suis venu à Rome exprès: nous aimerions travailler; cependant, je ne reçois aucune réponse de Conte. Toutes les catégories sont à l’œuvre, à part nous …”.

Le Parlement ferme: “C’est un moment trop délicat: il ne peut pas rester fermé. Nous demanderons à Mattarella d’intervenir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils se sont tous réunis au cabinet de guerre, avec Churchill. Pour vaincre l’ennemi dans cette guerre, tout le monde s’est uni et compacté … Aujourd’hui, nous nous en tenons à Facebook et nous devons attendre et accepter “.

Sur le décret italien sur les soins: “C’est incomplet: il ne suffit pas de dire aux Italiens de rester à la maison. Les personnes âgées doivent être protégées et assistées. Ensuite il faut intervenir pour protéger les numéros de TVA: il n’est pas possible qu’il y ait des enfants de Serie A et Serie B.”

Sur le conflit entre les États et les régions: “Il est absurde de parler de la négligence des régions: les gouverneurs de différentes couleurs politiques fonctionnent très bien. Zaia et Fontana fonctionnent très bien: il y a un mois il y a eu le premier décès pour Coronavirus; ils ont établi une zone rouge et ont été critiqués. Maintenant à la place …” .

À propos de Conte: “Il y a un problème de démocratie: il n’est pas possible de prendre à minuit des décisions qui pèsent sur les épaules de nombreux Italiens. Ce n’est pas tolérable”.