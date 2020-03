Coronavirus, Scaloni: ‘Impossible de jouer comme ça. Dybala m’a dit qu’il y avait du chaos! Voici ce qu’il a dit ‘| national

Lionel Scaloni demandera le report des prochains matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022. Le même entraîneur duargentin: “Il est impossible de commencer les tours de qualification avec cette photo, c’est un cas de force majeure. C’est un problème grave et nous devons tous en être conscients: la vie de chacun est au-dessus du football, la FIFA doit prendre des décisions urgentes. Tous ceux qui entrent dans le pays doivent être mis en quarantaine pendant 14 jours, à quoi ça sert? J’ai été frappé par ce qu’il m’a dit Dybala: il m’a dit que toutes les demi-heures le club lui envoie des mises à jour avec des nouvelles et des recommandations, ils sont fermés chez eux. C’est le chaos, ils continuent de s’entraîner et rentrent chez eux. Messi me dit qu’en Espagne c’est différent, ils mènent une vie normale “.