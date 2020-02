Coronavirus Serie C, 5 courses reportées. Ghirelli: “Une solution consciencieuse dans un moment délicat”

Florence. Ce matin Lega Pro confirme les indications reçues hier par le Premer Giuseppe Conte, le ministre des Sports Spadafora et le CONI, a reporté toutes les courses de la troisième série qui se déroulent en Lombardie et en Vénétie.

LA NOTE DE C

Sur avis du Conseil des ministres, le CONI invite la FSN, la DSA et l’EPS à suspendre toutes les activités sportives prévues dans les régions de Lombardie et de Vénétie pour le dimanche 23 février; les matches du championnat de Serie C, qui se déroulent en Lombardie et en Vénétie, sont donc suspendus. Pour le championnat c’est Piacenza-Sambenedettese; Giana E.-Como; Lecco-Pro Patria; Arzignano Valchiampo-Padoue et Feralpisalò-Carpi.

LE PRÉSIDENT PARLE

«La Lega Pro, dans le but de rendre l’activité organisationnelle dans une période extrêmement délicate moins contraignante pour les institutions et les autorités locales – explique Francesco Ghirelli, président de la Lega Pro – et pour permettre à nos entreprises de gérer correctement la prochaine manche du championnat , prévue pour le mercredi 26 février, dans les régions de Lombardie et de Vénétie, a ordonné le report des appels d’offres Albinoleffe-Monza, Côme-Alessandria, Pergolettese-Carrarese, Pro Patria-Olbia et LR Vicenza-Piacenza ».

