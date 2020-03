Coronavirus Spanish League se jouera à huis clos pendant au moins deux semaines | Ligue d’Espagne | Football américain























































































































La mesure a été prise par le Conseil supérieur des sports et rapportée mardi par la Liga.

Mesures affectant les première et deuxième divisions espagnoles.

Les matches de la Ligue espagnole de première et deuxième division se joueront à huis clos “à partir d’aujourd’hui et pendant au moins les deux prochaines semaines”, a déclaré la Liga dans un communiqué, après avoir reçu des informations du Conseil supérieur des sports (CSD). ).

“La Liga continuera à être en contact permanent avec le ministère de la Santé et le CSD pour respecter ses recommandations et / ou décisions, mettant la santé des supporters, des joueurs, des employés de club, des journalistes, etc. avant la crise sanitaire de COVID-19”, ajoute-t-il. Clubs professionnels des employeurs dans un communiqué.

L’organisation a informé qu’elle travaillait avec l’UEFA sur des “plans alternatifs” au cas où les autorités sanitaires auraient décrété la suspension d’une réunion pour “avoir un plan de dates pour disputer les matches dans les délais impartis”.

Avec ce qui précède, l’Espagne rejoint la liste des ligues majeures avec des partis sans public ensemble. L’Italie, la France et l’Allemagne avaient déjà adopté cette mesure, il ne reste que l’Angleterre.

